L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat aquest mes de setembre el projecte de la piscina coberta a la zona esportiva. El consistori té a punt el procés de licitació de la redacció del projecte per cobrir la piscina i els propers dies començaran els tràmits per licitar el contracte de serveis que ha de permetre redactar el projecte bàsic i executiu. Durant els darrers dies, l’Ajuntament ha mantingut dues trobades informatives, amb entitats esportives i amb tots els grups municipals, per explicar-los en quin punt es troba el projecte, que va haver de ser aturat a conseqüència de la situació de pandèmia.

El projecte inclou la construcció d’una nova piscina coberta amb dos vasos al costat de l’actual pavelló esportiu, amb la voluntat d’optimitzar els recorreguts i minimitzar l’ocupació de nous espais. L’obra inclourà l’ampliació de les instal·lacions del gimnàs municipal i els vestidors. La piscina coberta amb els dos vasos permetrà fer compatibles les activitats de competició amb les de lleure i salut. La voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet és tenir enllestit el concurs de projectes amb les cinc propostes finalistes a la primavera, una de les quals haurà de redactar el projecte, i que en el proper mandat s’executin les obres.