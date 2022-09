El Teatre Nacional de Catalunya va celebrar dijous l'acte del seu 25 aniversari i ho va fer amb una espectacular creació d'autoria bagenca. Es tractava d'una peça de 100 quilos de xocolata creat pel xocolater Enric Rovira, que té el seu obrador a Castellbell i el Vilar. Es tractava d'un disseny ple de simbolismes que, essencialment, representava la façana principal i l’escalinata del teatre, en versió lliure i xocolatera, segons detallava ell mateix al seu compte de facebook.

A la façana s'hi dibuixava la senyera, amb quatre barres de xocolata negra gravades amb la quadrícula de les butaques de la sala gran, un homenatge als espectadors. I cinc barres de xocolata blanca, més lluminoses i amb el teló aixecat, que honoraven a tots els de darrere el teló i de sobre l’escenari. Cinc columnes, una per cada un dels directors que ha tingut el teatre: la primera i central per Josep Maria Flotats i les altres, seguint d’esquerra a dreta i cap als extrems, per Domènec Reixach, Sergi Belbel, Xavier Albertí i Carme Portaceli. Tot precedit per la gran escalinata que representava el camí i la trajectòria dels 25 anys, en record i homenatge a l’arquitecte, Ricardo Bofill.

La gegantina peça va servir per bufar les espelmes d'aniversari, per brindar pel passat, el present i el futur del teatre i, òbviament, per fer un brindis amb xocolata de primera qualitat.