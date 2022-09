Els nuclis de Valls (Sant Mateu de Bages) i Palà de Torroella (Navàs) promouen conjuntament una fira que vol incidir en el passat històric, vivencial i identitari dels dos nuclis, que té la seva essència en el seu origen i trajectòria com a colònia industrial. Fabricantes és la denominació amb què engega aquest certament, que tindrà lloc el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre. Denominació que juga amb la combinació de la fàbrica com a nucli central del que era la colònia, la referència al passat amb la paraula «antes» i la feminització del terme pel pes fonamental que tenia la dona en l’activitat fabril.

La fira vol reviure i explicar, a través dels actes programats, l’esperit de quan les colònies estaven en el seu punt àlgid d’activitat, inspirada i ubicada en les dècades dels 50 i 60 del segle passat, de manera que es pugui mantenir la memòria dels que ho van viure i encara hi son. Les visites teatralitzades i les diferents activitats programades incidiran en submergir els visitants en aquella època, en el marc que ofereixen ja de per si les dues colònies, que mantenen majoritàriament l’estructura urbana i arquitectònica amb que es van projectar i crear. Precisament, un dels elements destacats de Fabricantes és que és una iniciativa conjunta (ho promou l’Associació de colònies de Valls i Palà de Torroella) dels dos nuclis -situats en dos termes municipals diferents i que havien tingut disputes històriques- de tal manera que el programa de dissabte es desenvoluparà a Valls, i el de diumenge a Palà.

Fabricantes combinarà les activitats lúdiques amb propostes divulgatives en el marc de les antigues colònies

Fonts de l’entitat destaquen que «la fira neix, d’entrada, amb una mirada tant interna com externa», perquè «ens n’adonem que en els nostres pobles, colònies fins fa unes escasses dècades, la realitat d’aquest passat històric i vivencial comença a diluir-se. Les noves generacions, descendents dels antics obrers, no coneixen el seu passat, i els nouvinguts, en un percentatge molt elevat, no han pres consciència de la singularitat del passat d’aquestes poblacions, un passat que n’ha marcat no només el seu futur sinó també el seu caràcter».

Per això, Fabricantes s’ha programat amb el doble propòsit: «Un que mira endins, per donar-nos a conèixer als nostres propis convilatans, prendre consciència de la nostra identitat col·lectiva. I un segon de projecció exterior, que vol promocionar-nos, contribuint a dinamitzar els nostres pobles i la seva economia, també amb l’objectiu de celebrar, compartint, cohesionant les nostres comunitats, sense oblidar en cap moment que, fent-ho, el que volem és, gaudir-ho».

Per assolir aquest propòsit, en aquesta edició s’ha elaborat un programa que combina la divulgació amb l’esperit lúdic d’un certamen d’aquestes característiques. Així, tots dos dies es faran visites guiades teatralitzades (guionitzades per Cristina Morera), inicialment itinerants però que tindran el punt final i central als respectius teatres, en què es descriurà la història i l’esperit de les colònies, «amb les seves llums i les seves ombres». Els dos dies hi haurà fira d’artesans i productes de proximitat, al carrer Galeries de Valls (dissabte) i a la plaça Indústria de Palà (diumenge). Dissabte hi haurà una matinal de jocs tradicionals, amb activitats tan clàssiques com les baldufes, les xarranques, les bitlles catalanes, les curses de sacs o el llançament d’espardenya, entre altres. També dissabte, dins aquest objectiu de recuperació, hi haurà un col·loqui moderat pel periodista de Regió7 Jordi Agut que desgranarà vivències dels veïns més grans que van viure la colònia en el seu moment àlgid. Altres actes previstos són una trobada de gegants i una paella popular (diumenge), i la fira es clourà amb l’obra de teatre El silenci dels telers, que recrea precisament la vida a les colònies tèxtils.