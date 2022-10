L’AMPA de l’institut escola Guillem de Balsareny ha engegat una recollida de signatures per reclamar a l’Ajuntament millores al pati del centre que, entre altres aspectes, presenta problemes d’accessibilitat. La recent reforma d’aquest espai, que l’entitat considera «insuficient», i el fet que es desestimés el projecte de millora que l’equip docent va presentar als pressupostos participatius, han portat a l’AMPA a reclamar a l’Ajuntament que intervengui a l’espai. Per la seva banda, el consistori defensa que les obres al pati encara no estan acabades i que el projecte de millora no es va incloure als pressupostos participatius per què no complia els criteris tècnics.

L’associació de mares i pares de l’escola de Balsareny ha decidit passar a l’acció i ha engegat una recollida de signatures que adjuntaran a una instància on sol·licita a l’Ajuntament que dugui a terme la proposta de millora del pati elaborada per l’equip docent del centre i que se solucionin els problemes d’accessibilitat que, tot i les reformes que s’han dut a terme aquest estiu, encara existeixen i dificulten l’accés als alumnes amb mobilitat reduïda. Entre les mancances, destaquen la falta d’una rampa d’accés de l’edifici d’educació infantil cap a l’edifici de primària i ESO, així com salvar l’obstacle de l’esglaó de la porta del porxo i l’entrada a l’edifici principal.

Segons l’AMPA, «el sentir general de les famílies és que el resultat de la recent reforma del pati, a més d’arribar tard, ha quedat molt per sota de les expectatives generades pel projecte inicial de 3 fases que s’havia anunciat». En aquest sentit, l’associació agraeix la iniciativa de l’equip docent del centre d’incloure un projecte de millora del pati en els darrers pressupostos participatius que «incideix en les carències que encara existeixen després de la reforma». Per aquest motiu, diuen, «no compartim la decisió de l’Ajuntament de desestimar-la justificant el fet en criteris d’avaluació que creiem inconsistents».

Per la seva banda, l’alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, assegura que el projecte de millora del pati va quedar exclòs de la votació dels pressupostos participatius per criteris estrictament tècnics i defensa que «qualsevol proposta que sigui una millora pel municipi sempre serà benvinguda». Apunta també que l’escola «té altres alternatives, com subvencions directes, per demanar les millores que cregui oportunes». Pel que fa als treballs que s’han fet fins ara i les millores d’accessibilitat que hi ha pendents, Ramírez diu que «encara s’està treballant al pati i falta acabar el que estava previst inicialment». Subratlla també que «volem que l’escola estigui bé i millori» i afirma que l’AMPA «té les portes obertes per parlar amb nosaltres».

La proposta presentada als pressupostos participatius responia, segons el projecte, «a la necessitat de construir un espai on tot l’alumnat trobi el seu lloc, un pati accessible, divers, que inclogui les necessitats i els gustos de tothom». Per això, proposa dotar-lo d’elements com un cuineta, un sorral, una torre d’escalada, un circuit d’equilibri, bancs i taules de fusta i jardineres.