Navàs crea un distintiu propi per als productes de proximitat

Navàs certificarà amb una etiqueta els productes elaborats al municipi, com ara els formatges, els olis, les mels, les carns o inclús la cosmètica natural, amb l’objectiu de promocionar la seva venda als comerços locals. Es tracta de la marca Fet a Navàs, que es presentarà oficialment el 16 d’octubre, en el marc de la Fira de Tardor. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya central, pretén valorar la feina dels elaboradors locals i reforçar el seu vincle amb els diferents establiments del poble.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Navàs, Uriel Montesinos, destaca que es va plantejar la possibilitat de crear un segell distintiu per tal de donar més visibilitat i afavorir la comercialització «dels productes que presenten un fort lligam amb el territori i que conserven unes tècniques d’elaboració artesanals». La majoria de petites i mitjanes empreses que formaran part del projecte pertanyen al sector agroalimentari, tot i que també n’hi ha una dedicada a la producció de cosmètica natural.

A banda de certificar els productes fets a Navàs, la nova marca també reconeixerà aquells comerços que treballin amb proveïdors locals, a través d’una etiqueta que podran mostrar a l’aparador per acreditar la venda de proximitat. «El repte és aconseguir que els comerciants apostin per tenir un ventall més ampli de productes locals a les seves prestatgeries», explica la tècnica de la Xarxa per la Sobirania Alimentària Rosa Binimelis, que alhora assenyala que el poble compta amb diversos establiments, com ara les fleques o les carnisseries, que elaboren els seus propis productes, «un fet que els dona un valor afegit».

En el marc del projecte Fet a Navàs, també s’impulsaran altres accions per promoure el consum d’aliments de proximitat, com ara una campanya de promoció a les xarxes socials o la creació d’un catàleg on apareixen els principals productors i comerciants del municipi que s’aglutinaran sota la mateixa marca. En total, l’Ajuntament hi destinarà una partida pressupostària de 50.000 euros, el 60% dels quals finançats a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, que també s’adreçaran a altres iniciatives vinculades a afavorir una alimentació de proximitat entre la població.

Montesinos assenyala que el següent pas serà incorporar el sector de la restauració en el projecte «per tal d’aconseguir que els menús que s’ofereixen al municipi tinguin un accent més local». El regidor apunta que es tractaria de promoure iniciatives similars al Navàs T’apassiona, una campanya gastronòmica en què bars i restaurants navassencs proposen una tapa o un plat creat a partir de productes de proximitat.

Darrere de la marca Fet a Navàs, que el regidor defineix com un primer pas per avançar cap a un model de sobirania alimentària, «hi ha la voluntat de reforçar les petites i mitjanes empreses del municipi i mantenir els llocs de treball, així com potenciar un consum de proximitat, reduint l’impacte ambiental associat al transport». De fet, són objectius compartits amb altres municipis que també col·laboren amb la Xarxa per la Sobirania Alimentària i han impulsat projectes similars per promocionar els seus productes locals.

En aquesta línia, Binimelis remarca que arran de la pandèmia van ser molts els municipis que «es van conscienciar sobre la importància de tenir cura dels pagesos o els artesans que garanteixen l’abastiment de productes alimentaris i promouen una economia circular que dona més oportunitats laborals».