Santpedor ha completat una renovació de la senyalització turística. Des d’ara es poden veure nous senyals i panells informatius a punts com ara la cruïlla de la Carretera de Manresa amb la Carretera de Callús, el carrer del Vall, el carrer Ample, els portals de Sant Francesc, Berga i Cal Quatre o les Font de les Escales, entre d’altres.

Aquesta intervenció s’afegeix a diferents iniciatives que al llarg d’aquest any s’han anat portant a terme al municipi per promoure-hi el turisme, com ara la recent posada en servei de l’oficina d’informació ubicada a l’antiga capella de Cal Clarassó, o l’impuls de les rutes guiades temàtiques un dissabte al mes.