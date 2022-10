La 7a edició del 'Benvinguts a Pagès La Festa' ha atret uns 34.000 visitants a les visites guiades gratuïtes a 160 explotacions agroalimentàries d'arreu de Catalunya. La majoria de les explotacions properes a l'àrea metropolitana han fet el ple i han esgotat les places disponible i les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona i Bages han rebut els grups més nombrosos durant tot el cap de setmana. La iniciativa –que ha comptat també amb la participació de 200 restaurants i l'adhesió de 145 establiments rurals- té com a objectiu que la ciutadania descobreixi l'origen dels productes que consumeix cada dia, entengui la feina dels pagesos i pageses i aprengui a valorar el sector primari del país.

Les visites s'han completat amb tasts de productes i la venda directa dels productors al públic. "El Benvinguts a Pagès és un gran esdeveniment per a nosaltres, ens permet tenir contacte amb la ciutadania, fer-los entendre perquè és important tenir un sector primari viu i ens ha ajudat a promoure les visites a la nostra explotació, que ara fem habitualment", ha reconegut en Carles Pijoan, de la granja Pifarré al Segrià. "Aquest cap de setmana ens dona veracitat i un punt d'autenticitat a tots els pagesos i pageses que participem perquè la gent ens veu tal com som, sense filtres", ha afegit l'Ester Gomis, que lidera l'explotació d'avellanes Ca Rosset al Tarragonès. De fet, s'han organitzat les visites coincidint amb l'inici de la recollida de les primeres avellanes.

"Les hem torrat i envasat perquè el públic tingués l'oportunitat de tastar les primeres varietats amb denominació d'origen de la temporada", ha apuntat Gomis. Des de l'organització del 'Benvinguts a Pagès' s'ha volgut fer un agraïment "a tots els agents participants, al públic que ha respost de manera entusiasta i a totes les persones i entitats, que, un any més, han fet possible l'èxit de la festa de la pagesia catalana". L'oferta s'ha arrodonit amb l'ampliació de les rutes amb un total de setze itineraris d'una jornada o bé de cap de setmana que han proposat les visites a les explotacions participants, conèixer la història i el patrimoni natural del seu entorn, allotjar-se a establiments rurals i degustar els productes de quilòmetre zero als restaurants.