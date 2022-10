El grup del PSC al Parlament ha presentat una proposta de resolució, a través d’Esther Niubó i Cristòfol Gimeno, que en son diputats, per reclamar que el departament d’Educació tiri endavant la construcció d’un nou institut a Navàs, equipament que fa anys que és una demanda del municipi, i per al qual el consistori (governat per la CUP i ERC) ja va cedir uns terrenys.

En concret, el que els socialistes demanen que s’aprovi a través d’aquesta resolució és que es construeixi un nou edifici als terrenys cedits per part de l’Ajuntament a la Generalitat, que acolliria l’educació secundària i els estudis postobligatoris, incloent-hi Formació Professional, del municipi; «assegurar el compromís del Departament d’Educació perquè la proposta es faci efectiva, incloent-la dins dels Acords de Govern, abans de finalitzar aquest 2022» i garantir que el Departament d’Educació tindrà enllestit el projecte durant l’any 2023 i que en el mateix any s’inclourà una partida als pressupostos de la Generalitat per a la construcció del nou edifici. En la seva proposta, el grup parlamentari del PSC exposa que l’any 1994 va tancar portes el col·legi Ana Soler i Daniel, un centre de titularitat municipal on s’impartia el Batxillerat Unificat Polivalent, la qual cosa va suposar que els alumnes que optaven per l’educació pública havien de desplaçar-se a municipis veïns com Sallent o Puig-Reig, o a Navàs en una escola concertada, propietat del Bisbat de Solsona. També recorda que aquest fet va despertar un fort moviment social a favor de l’ensenyança pública i que «gràcies a la mobilització ciutadana, es va aconseguir recuperar l’institut públic perdut en anys anteriors, i el 2011, l’Institut-escola Sant Jordi va obrir les seves portes en uns mòduls prefabricats. Avui dia, onze anys després, continua funcionant en aquests mòduls que, teòricament, eren de caràcter provisional». L’any 2017, el Departament d’Educació volia construir un edifici nou, i seguint la seva petició, l’Ajuntament de Navàs va aprovar la cessió d’ús d’uns terrenys municipals al costat del pavelló on poder fer la construcció i facilitar així la implantació del centre al municipi. Aquesta via va quedar aturada el 2019, quan el bisbat va sol·licitar la integració de les seves escoles concertades a la xarxa pública. Aquesta opció garantia el futur i evitava haver de construir un edifici nou, ja que es preveia aprofitar les instal·lacions existents. Dos anys després, la falta d’entesa entre les dues parts implicades va frustrar el projecte. Per aquest motiu, els socialistes reclamen que es reprengui i s’acceleri la construcció del nou edifici.