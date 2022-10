Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa aquest curs escolar un nou servei que pretén ajudar i donar suport als infants i a les seves famílies en l'aprenentatge fora de l'aula. Es tracta de l'Espai Deures Clic Reforç, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament per tal que els infants puguin fer tasques escolars amb l'acompanyament d'un adult.

Aquest projecte va destinat a nens i nenes d'entre tercer de primària i primer d'ESO que tinguin dificultats per fer les tasques que se'ls encarreguen des de l'escola i se'ls facilita un espai on poder-les fer de forma tranquil·la i en petit grup.

Els alumnes venen derivats directament des de les escoles, qui són les encarregades de seleccionar aquells infants que més requereixen aquest servei, ja sigui per dificultats idiomàtiques, per poca disponibilitat dels pares i mares per fer l'acompanyament o per manca d'un espai adequat a casa per a poder fer els deures.

El servei s'oferirà cada tarda de dilluns a divendres a la biblioteca, i es treballarà cada dia amb un petit grup d'entre 6 i 7 alumnes.

Aquest servei, complementari a l'espai socioeducatiu Cal Clic, amb llarga trajectòria al municipi, s’ha posat en marxa aquest dilluns 3 d'octubre i donarà servei a les tres escoles del municipi i a l'institut.