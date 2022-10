El Servei d’Acompanyament Terapèutic impulsat per l’Ajuntament de Sant Fruitós, que va néixer fruit de les necessitats que es van detectar derivades de la pandèmia, dobla aquest any el nombre de places que s’ofereixen per poder atendre més infants i joves i acompanyar les famílies en les seves dificultats relacionals, emocionals i educatives. És un projecte que ofereix sessions, de la mà d’un terapeuta familiar, per tal de prevenir o intervenir en les diferents qüestions que es puguin donar en l’àmbit familiar.

L’Ajuntament subvenciona aquestes sessions per tal que tothom qui ho necessiti pugui accedir a aquest servei. El preu per sessió és de 24,5 euros, una tarifa molt per sota del cost del servei ja que l’Ajuntament n’assumeix una part. Des del juny del 2021 fins al mes de juny passat, s’han ofert unes 150 sessions a diferents famílies del municipi. Vista la demanda, l’Ajuntament dobla per a aquest curs el nombre de sessions i arriba a les 300, de les quals es podran beneficiar com a mínim 20 unitats familiars. Les famílies que vulguin fer ús d’aquest servei poden ser des de famílies amb dificultats per construir el seu projecte vital, fins a crisis de parella que afectin els seus fills passant per situacions de dol o casos de dependència emocional, entre d’altres. Aquest servei, que és obert a tothom, cal sol·licitar-lo prèviament a l’Àrea d’Atenció a les Persones, o a l’Ajuntament, o trucar als telèfons 93 878 97 01 i 938 78 97 00.