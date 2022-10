Els restauradors rebutgen la proposta de prohibir fumar a les terrasses

El sector de la restauració mostra preocupació davant la nova normativa antitabac que preveu aprovar el Departament de Salut que prohibirà fumar en espais públics, com ara les terrasses, les entrades d’escoles i centres sanitaris o les marquesines d’autobusos (vegeu desglossat). Els professionals d’establiments consultats temen que la proposta de restringir el fum del tabac a les terrasses, que encara no té data d’entrada en vigor, provoqui la pèrdua d’una part de la clientela. En aquest sentit, critiquen que es plantegi aplicar la normativa en un moment especialment «feble» per a l’hostaleria, després de viure una pandèmia, i posen en dubte l’efectivitat de la mesura per reduir el consum del tabac.

Davant la possibilitat que la limitació es posi en marxa al llarg del 2023, una vegada s’aprovi al Parlament de Catalunya, els restauradors lamenten que la nova normativa no s’hagi consensuat prèviament amb el sector per tal de valorar l’afectació que pot tenir en els serveis dels locals. Una de les veus crítiques amb la mesura és el copropietari del restaurant Las Vegas de Manresa, Xavier Garcia, que considera que «la pèrdua de l’al·licient d’acompanyar el cafè o la cervesa amb una cigarreta provocarà que molts clients optin per quedar-se a casa». De fet, destaca que les terrasses a l’hivern s’omplen principalment de fumadors, «però si es prohibeix el tabac, quedarien pràcticament buides durant els mesos més freds».

En la mateixa línia s’expressa el responsable de La Granja Alpina de Manresa, Joan Ferrer, que assenyala que la nova normativa afectarà sobretot aquells establiments que compten amb servei de bar o cocteleria. Per aquest motiu, considera que caldria donar un cert marge de llibertat als negocis, «per tal que siguem nosaltres mateixos els que prenguem la decisió sobre prohibir el fum del tabac a les terrasses». També apunta la possibilitat de crear espais diferenciats per als fumadors i els no fumadors, «com ja es va fer amb anterioritat quan es va prohibir fumar en els espais interiors, tot i que amb el temps aquests espais per a fumadors van acabar desapareixent, malgrat la inversió que havien fet alguns establiments per separar les estances».

De fet, són molts els restauradors que recorden quan va entrar en vigor la reforma de la llei antitabac de l’any 2011 que va prohibir fumar en espais tancats d’ús col·lectiu, com ara els bars, els restaurants, els teatres o les discoteques. «Al principi va costar assimilar que aquests espais quedaven lliures de fum, però la gent s’hi va acabar acostumant», explica el propietari del bar Toni’s de Manresa, Josep Ferrer, que assegura que aquesta mesura va ser un alleugeriment per a molts bàrmans que inhalaven involuntàriament el fum del tabac. En referència a la proposta de prohibir fumar a les terrasses, però, considera que «és una mesura força coercitiva, tenint en compte que les terrasses solen ser espais amb molta ventilació, de forma que l’impacte per als no fumadors és menor». Tot i això, el seu pronòstic és que la normativa antitabac «cada vegada serà més dràstica, per tant, els restauradors no tenim més remei que adaptar-nos».

Un moment «feble» per al sector

Els restauradors consultats lamenten que la proposta de reformar la llei antitabac arriba en un moment vulnerable per al sector, tenint en compte les pèrdues provocades per la pandèmia. «És una mesura que no ens ajudarà a tirar endavant el negoci i a recuperar-nos després de les restriccions covid», assegura el propietari de la Taverna Guru de Manresa, Francesc Tor, que considera que no era el moment adequat per plantejar aquesta prohibició. També afegeix que la nova normativa genera «molts dubtes» sobre com s’haurà d’aplicar a la pràctica.

De fet, una de les preocupacions dels responsables dels bars i restaurants té a veure amb el fet d’haver d’exercir de «policies» a l’hora de controlar si els usuaris compleixen la normativa antitabac. «Durant la pandèmia, vam haver d’assumir la responsabilitat de vetllar pel compliment de restriccions relacionades amb l’aforament o les distàncies de seguretat, i ara sembla que passarà el mateix amb el tabac», fa notar el propietari del restaurant El Traster de Manresa, Joan Castellà. En aquesta línia, remarca que «encara no s’ha aclarit si les multes per incomplir la normativa recauran a l’usuari o als propietaris dels establiments».

Amb tot, els restauradors posen en dubte l’efectivitat que pot tenir la mesura a l’hora de reduir el consum de tabac, tenint en compte que fumar continuarà sent permès a la via pública. Per això consideren que existeixen altres vies per conscienciar sobre els efectes perjudicials del tabac, a través de campanyes de sensibilització per als col·lectius més vulnerables, i reclamen a l’administració que s’assegui a parlar amb el sector per trobar una alternativa que convenci a totes les parts.

La nova normativa antitabac encara s’ha d’aprovar al Parlament El Departament de Salut està ultimant una llei que declararà la prohibició de fumar en les terrasses d’establiments, entrades d’escoles i centres sanitaris i marquesines d’autobusos. La previsió és que la normativa s’apliqui al llarg del 2023, una vegada s’aprovi al Parlament, seguint l’exemple de les illes Balears o el País Valencià, on ja està prohibit fumar a les terrasses. En l’àmbit estatal, la reforma de la llei de l’any 2010 que preveu prohibir fumar no només a les terrasses, sinó també als estadis esportius, parcs, platges i als cotxes particulars segueix estancada, de forma que els mateixos ajuntaments i comunitats han anat posant límit al tabac pel seu compte.