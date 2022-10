Els fluxos migratoris es van traduir l’any passat a les comarques de casa nostra en un creixement generalitzat de població, sense ni una sola excepció. En el conjunt de les set demarcacions de l’àrea de Regió7, el 2021 va tancar els moviments migratoris amb un saldo positiu de 3.675 persones. Un balanç que confirma una tendència que ja es va mostrar l’any passat. Així com el 2019 es va tancar amb un saldo positiu que se sustentava essencialment en l’arribada de persones provinents de l’estranger, al 2020, i ara també al 2021, el guany ve derivat sobretot del creixement de persones vingudes d’altres comarques de Catalunya, que suposen pràcticament dos terços d’aquesta nova població. Un aspecte que aniria molt directament lligat a l’impacte de la pandèmia en aquests dos anys i mig que, amb les seves restriccions, ha empès molta població de grans àrees urbanes cap a comarques menys denses, com seria el cas. Per contra, també a totes les comarques de casa nostra el saldo entre les persones que arriben d’altres punts de l’Estat i els que se n’hi van resulta negatiu (n’hi han marxat més que no pas n’han vingut).

És el que s’extreu de les dades de moviments migratoris del 2021, que recentment ha fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). És a dir, les xifres sobre els desplaçaments de les persones per un canvi de residència entre un municipi català i qualsevol altre de Catalunya, de la resta d’Espanya o de l’estranger. El Moianès és la comarca que, percentualment, més va veure incrementada la seva població. En total, va acabar amb un saldo positiu de 269 persones, el que en aquest cas li va suposar, en relació amb la seva població, un augment del 18,8 per cada mil habitants. Amb aquesta referència, és la tercera comarca de tot Catalunya que més va créixer pel saldo migratori, només superat pel baix Penedès i el Pallars Jussà. Com a conseqüència d’aquests moviments territorials, el Bages va acabar tenint 858 residents nous, tot i que en aquest cas amb el pes clarament situat en persones vingudes de l’estranger, amb les quals el balanç ha estat de +623. Amb les d’altres àrees de Catalunya, el balanç és d’un guany de 313 persones. En aquest cas, l’increment ha estat del 4,8 per mil habitants. Les dues comarques que, per darrera del Moianès, més creixen en xifres relatives són el Berguedà i la Cerdanya (el 15 per mil). En el primer cas, la major aportació arriba de la població provinent de l’estranger, amb un saldo positiu de 390 persones, mentre que el global és de +620. En canvi, a la Cerdanya es dona el cas més accentuat del que s’exposava inicialment: tot el pes del creixement recau en la població arribada d’altres comarques catalanes (+321), ja que tant el saldo amb la resta de l’Estat com amb l’estranger són negatius. També al Solsonès i a l’Anoia (com al Moianès, la Cerdanya i l’Alt Urgell), l’augment ve propiciat majoritàriament per aquest intercanvi amb altres comarques catalanes. En el cas de l’Anoia, però, hi ha molt equilibri amb el que aporta el saldo de moviment de població estrangera (+796 i +616, respectivament). En el conjunt del país, l’any 2021 es van registrar 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), aquesta xifra representa un augment del 15,2% respecte a l’any 2020 i és el valor més elevat dels darrers 15 anys. Els fluxos migratoris amb la resta d’Espanya i amb l’estranger també han registrat forts increments. Però, mentre el saldo migratori amb la resta d’Espanya ha resultat de signe negatiu (-3.708 persones), el de l’estranger ha estat positiu (38.344 persones). L’anàlisi de la migració dins de Catalunya segons la grandària del municipi constata un procés de desconcentració urbana: en conjunt, els municipis de més de 50.000 habitants tenen més sortides que entrades, amb un saldo negatiu de 21.055 residents que s’han traslladat a viure a municipis de menor grandària. Destaca Barcelona, amb una pèrdua neta de 15.121 persones, que han emigrat a la resta de Catalunya. La segueixen l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, amb saldos negatius per migració amb la resta de Catalunya de 2.056 i 1.276 habitants, respectivament. Els municipis de menys de 5.000 habitants i els de 5.000 a 20.000 habitants han estat els principals receptors de la migració dins de Catalunya durant la pandèmia de la covid-19, amb un saldo que el 2021 ha estat inferior al del 2020 però encara superior al del 2019. Dels 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya, el 42,7% tenen lloc dins la mateixa comarca i el 57,3% amb una altra comarca. En relació amb els moviments intercomarcals, 38 comarques i Aran tenen un saldo de signe positiu.