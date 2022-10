L’oposició de Súria (que té majoria) ha aturat el projecte per crear un centre per a gent gran a la finca de l’antic edifici de Cal Pau que, amb tota probabilitat, quedarà ara per al debat de la campanya de les properes municipals i, en conseqüència, per al proper mandat, depenent del resultat d’aquestes eleccions. El discutit projecte, defensat per l’equip de govern de PSC i GIIS (que sumen 6 dels 13 regidors del consistori), però del que l’oposició (ERC, aiS, Junts i un regidor no adscrit) ha discrepat des d’un primer moment -per la ubicació, per la justificació de la necessitat i pel dimensionament-, no té ara mateix el suport necessari dins del ple perquè en prosperi el concurs de contractació. Una paralització que, de retruc, pot canviar també la futura construcció de la nova biblioteca, que una part dels grups i de la ciutadania sosté que s’hauria d’ubicar en aquest emplaçament de Cal Pau.

És un nou pas en la controvèrsia que han aixecat durant aquest mandat els projectes del SAIAR i la biblioteca

L’aturada es concreta en dos punts que l’Ajuntament de Súria ha debatut en l’últim ple municipal. D’una banda, l’executiu portava a aprovació la resolució de les al·legacions presentades i (en el mateix punt de l’ordre del dia) l’aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució d’aquest equipament que, formalment, s’ha denominat servei d’atenció assistencial integral en l’àmbit rural (SAIAR). L’oposició hi va votar en contra i, per tant, els seus 7 vots van fer que l’aprovació del projecte quedés desestimat. Es dona la circumstància que d’aquest projecte se’n va fer l’aprovació provisional el mes de juny passat, però en aquell cas per junta de govern. El juliol passat, però, l’oposició va forçar un canvi de delegació de competències per tal que l’aprovació d’obres d’aquesta dimensió (amb un cost d’entre el 10 i el 50% del pressupost municipal) hagués de passar forçosament pel ple, de manera que també hi tinguessin veu i vot, com així ha passat ara.

Adjudicació deserta

El segon punt que hi feia referència era un dictamen per declarar deserta (no s’hi havia presentat cap empresa) l’adjudicació d’aquesta obra, que es va posar a concurs per 1,5 milions d’euros després d’aquella aprovació provisional, per a la posterior obertura, de nou, del procés de licitació. També aquest va quedar desestimat pels vots majoritaris de l’oposició.

Marta Viladés, portaveu d’ERC (grup que té més representació a l’oposició), valorava que el que s’ha aconseguit és «aturar un projecte que creiem que no tenia sentit perquè, a part de la ubicació, que és un dels aspectes discutibles, s’estava tirant endavant amb una proposta que considerem que no respecta la voluntat democràtica del ple, que vam aprovar una moció el mes de març en que sosteníem, no que no volguéssim el servei, sinó que consideràvem que no s’havia estudiat prou bé, que hi havia diferents ubicacions a treballar, i analitzar millor quin tipus de servei ens cal».

La moció del mes de març

En concret, en aquella moció del mes de març presentada (i aprovada) per l’oposició s’acordava paralitzar «totes les actuacions referents als dos projectes [SAIAR i biblioteca] per tal de no malgastar més diners públics sense un consens ampli de municipi». L’oposició hi argumentava que en el seu dia l’Ajuntament va adquirir l’edifici de Cal Pau «perquè els Serveis de Biblioteques de la Diputació van anar a veure l’espai i van considerar que era un lloc idoni per ubicar-hi un centre cultural-biblioteca, i era millor que l’espai del Califòrnia», on el planteja l’executiu actual. També exposa que en l’anterior mandat es va elaborar un avantprojecte per a aquest equipament a Cal Pau «pagat i aprovat amb la Diputació», i que el canvi de rumb que li havia donat el nou govern, partidari de fer-hi el SAIAR, havia portat a la creació d’una plataforma que va recollir «1.250 signatures demanant el centre cultural-biblioteca a Cal Pau sens perjudici que es pugui fer un SAIAR en una altra ubicació».

En la moció es qualificaven aquests equipaments com dos projectes «de gran envergadura, amb uns costos que seran molt elevats i condicionaran els futurs projectes que puguin sorgir durant molts anys», més enllà del fet que l’un també pugui condicionar l’altre, i per això demanava repensar-los buscant un consens ampli abans de tirar-los endavant. Per poder-ho valorar amb el màxim d’arguments, l’oposició requeria «un estudi de necessitats d’equipaments en l’àmbit sociocultural de Súria per la justificació de la construcció del SAIAR, on s’inclogui un llistat de tots els equipaments de què disposem a tot el municipi i quin ús se’n fa ara i en un futur pròxim, i dels que s’ofereixen des dels serveis socials de l’Ajuntament». La moció també plantejava «un estudi poblacional de les franges d’edat de Súria que siguin potencialment candidates a utilitzar aquest servei, amb una enquesta per recollir les preferències de la població i els seus interessos»; i un estudi econòmic «per valorar-ne la viabilitat», incloent «costos de projectes executius, de manteniment i de professionals».

Viladès valora que «suposo que ara aquest debat es traspassarà directament al de les eleccions municipal, i penso que això és bo. Perquè, amb la controvèrsia que ha tingut el plantejament d’aquests projectes, penso que és bo que el ciutadà ho pugui valorar de cara al proper mandat. Per tant, el millor que ha passat és poder-lo aturat a temps. Perquè aquí la controvèrsia no ha estat només política, sinó que s’ha viscut a nivell de ciutadania».