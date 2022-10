Artés celebrarà aquest diumenge a la tarda el Correllengua, organitzat per l’Ateneu Popular la Falç, al Parc de can Cruselles, una edició en què es retrà homenatge a Joan Fuster. La jornada començarà a 2/4 de 5 amb uns taller de cultura popular. A 2/4 de 6 sis hi haurà l’hora del conte, que anirà a càrrec de la Rosa Fité i presentarà «Contes que conten i si vols diu que diuen». Una hora més tard hi haurà berenar popular i la lectura del manifest, a més de textos de Joan Fuster, que seran obertes a qualsevol de les participants. Per cloure la jornada, hi haurà el concert del Carles Belda i en Marc Serrats, que començarà cap a dos de vuit. Alhora, des del 3 al 7 d’octubre s’ha exposat a la Biblioteca municipal un recull d’obres de l'autor homenatjat.