Sant Vicenç celebrarà diumenge el primer Aplec del Conill, un certamen que vol promoure la recuperació de la tradició de la cuina basada en aquest producte. Es tracta d’una iniciativa que promou l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca, amb la col·laboració de l’Ajuntament, i que tindrà un dinar popular al parc de la Plaça Catalunya. El certamen inclourà un concurs gastronòmic a través del qual s’escolliran les millors receptes amb el conill com a element protagonista.

La jornada començarà a les 10 del matí amb la recepció dels participants i l’inici de l’elaboració de les receptes pròpies. Abans del dinar popular, el jurat tastarà els plats i premiarà les millors receptes. A continuació, se celebrarà l’àpat popular al parc de la Plaça Catalunya. La inscripció és gratuïta per a les persones i grups que portin els ingredients i els estris per elaborar els seus plats. L’Ajuntament els cedirà taules i cadires per poder preparar l’àpat i, posteriorment, dinar. En paral·lel, els tiquets per al públic que assisteixi al dinar tenen un preu de 15 euros que inclou el menú de l’aplec (entreteniments, conill a la míquili-mòquili, postres, begudes i pa). Els tiquets es poden adquirir a l’establiment Fotografia Jordi Largo o bé a través de la pàgina web entrapolis.com

Els guardons del jurat inclouran els premis a la recepta més original, a la millor presentació i a la millor recepta. Les elaboracions premiades es publicaran a la pàgina web de l’entitat.