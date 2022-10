El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha descartat aplicar mesures cautelars sol·licitades per Cedinsa per aturar el final de la concessió de l'Eix Transversal. Es tracta d'una mesura anunciada per la Generalitat al maig per resoldre la relació amb la concessionària aprofitant una finestra d'oportunitat prevista en el contracte. Concretament, la companyia demanava la suspensió cautelar de l'acord de Govern pel qual es donava llum verd a les modificacions de crèdit per afrontar 482,6 MEUR a Cedinsa. L'alt tribunal ha considerat que Cedinsa no ha justificat el perjudici que li podia causar la resolució unilateral del contracte.

Pel TJSC, no es demostra cap "principi de prova" que permeti apreciar que hi ha raons per aplicar la mesura cautelar mentre la Generalitat "ha donat a conèixer de forma clara i precisa" els motius que l'han portat a rescindir el contracte i que són coneguts per l'empresa "en tots els seus extrems".

L'alt tribunal assenyala que Cedinsa, participada pel grup francès Vauban, no ha especificat en quina mesura el perjudicarà la resolució del contracte. "És obvi que la concessionària es va constituir tenint com a únic objecte la construcció i explotació de l'autovia, per això qualsevol vicissitud relativa a la concessió l'afectarà de sobremanera. Ara bé, no podem oblidar que amb el rescat s'està exercint una facultat de l'Administració subjecta a una sèrie de límits legals i contractualment establerts com ve assenyalant la jurisprudència del TS", argumenten els tres magistrats del TSJC en la interlocutòria.

El contracte de concessió de l'Eix Tranversal, que transita entre Cervera i Caldes de Malavella, va adjudicar-se el mes de juny de 2007 i es va modificar el 2010. En el seu plec de clàusules s'hi preveuen tres dates en què la Generalitat té la possibilitat de trencar "unilateralment i sense justificació" la concessió, previ pagament d'un denominat "preu de reversió".

Segons van explicar fonts del Govern el passat mes de maig, les dates per fer efectiva aquesta resolució anticipada, que no suposaria cap penalització, coincideixen amb els anys 2017, 2022 i 2027. Ara fa cinc mesos, la Generalitat va comunicar formalment a Cedinsa la seva intenció d’aprofitar una clàusula d’aquest contracte, signat l’octubre del 2007, per dur a terme aquesta reversió anticipada de la concessió, que calcula que li permetrà un estalvi anual d’uns 70 milions d’euros. Segons el que es va informar en aquell moment, la Generalitat haurà d’abonar a la concessionària el preu de reversió anticipada, és a dir, l’establert en aquell contracte -221 milions- amb una taxa d’actualització del 5% fins avui de pagament efectiu, és a dir, un import màxim de 482,62 milions d’euros al tancament d’aquest any.

El Govern va concedir un préstec de 50 milions a la concessionària el 2010 del qual encara li faltaran per retornar 32 milions al tancament del 2022, per la qual cosa la Generalitat calcula que l’impacte net de revertir abans aquesta concessió no serà superior a 450,6 milions. Per poder dur a terme aquesta complexa operació, el departament d’Economia de la Generalitat comptava amb autorització verbal de l’Estat per finançar-la amb càrrec a la part que no ha usat encara el Fons de Liquiditat Autonòmic del 2021.

Fa cinc anys, ja es va intentar posar fi a aquesta concessió viària, finançada en el moment de la construcció a través del que es coneix com a peatge a l'ombra. En aquella ocasió, no es va poder fer efectiva la intenció de l'Executiu perquè l’Estat no ho va autoritzar.