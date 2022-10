Just després de donar el judici vist per sentència, el president del tribunal, Carlos Mir, va avisar que «la sentència no sortirà en dos dies» perquè és «complicada». De fet, el tribunal va decidir, aquest dijous, continuar amb el judici malgrat que les defenses dels quatre acusats van al·legar en les qüestions prèvies que la seva actuació a la mesa, i en els actes pels quals se’ls acusa, estava emparada per la inviolabilitat parlamentària. El tribunal va respondre que era una qüestió que «per la seva importància mereix un estudi en profunditat» i que ho exposaran a la sentència.

D’altra banda, ahir, en el moment d’interrogar Josep Costa, Mir va demanar si hi era present. Els funcionaris judicials fins i tot van sortir a fora la sala per veure si hi era present. Costa, que s’autodefensa, dijous va abandonar la sala i ahir el tribunal li va enviar una provisió recordant-li que podia estar present a la sala.