La sirena de l’antiga fàbrica tèxtil de Valls de Torroella, la que marcava l’hora d’entrar a treballar a cada torn, va tornar a sonar ahir a la colònia. Va arribar a tenir més de 600 treballadors i va tancar el 1991 després de pràcticament 90 anys d’activitat.

Ahir Valls va fer un pas enrere en el temps i va fer memòria de com era la vida de la colònia als anys 50, una de les seves èpoques més potents. La família Valls Taberner, els propietaris, dirigien un imperi, i Palà es coneixia com la colònia de les flors, explicava la historiadora Ester Llobet, una de les ànimes de la Fira Les Fabricantes, que va permetre a Valls recrear la vida quotidiana de la colònia. Avui serà Palà qui farà aquesta mirada al seu singular passat.

Les Fabricantes, nom feminitzat per posar en relleu el pes de la dona a les colònies, va començar de bon matí amb una fira d’artesans i productes de proximitat. El nucli central de l’activitat lúdica es va celebrar al jardí, a l’entorn de les galeries –els pisos més antics de la colònia que ahir es van cobrir amb roba estesa–, amb la fàbrica al davant i l’església al costat amb les escoles, una de nens i una de nenes, a banda i banda.

Al jardí ja hi voltava gent vestida de l’època. Amb bates, espardenyes de vetes o davantals fins que, de cop i volta, es va tornar a sentir la sirena. A partir d’aquí va començar una visita guiada i teatralitzada per la colònia amb la col·laboració del grup de teatre de Valls i de Palà, per on van desfilar el mossèn de la colònia, el mestre, les monges, vídues devotes –encara que no del tot– que es volien confessar, treballadors de la fàbrica, pagesos que hi buscaven feina i nens i nenes de les escoles de la colònia. Per cert, les nenes es van endur una bona esbroncada del mestre i del mossèn perquè jugaven a futbol. «El que heu de fer és jugar a nines».

El guia era l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Josep Maria Junyent. Hi van participar una seixantena llarga de persones, que van recórrer la colònia i creuar el riu fins arribar a l’antic teatre, ara reconvertit en sala polivalent. Al teatre tots els personatges esmentats van representar històries per explicar, d’una forma senzilla, entretinguda i divertida, la vida a la colònia.

A la tarda hi va haver un col·loqui moderat pel periodista de Regió7 Jordi Agut, on veïns van explicar vivències al nucli.