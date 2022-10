Cristina Fabregat i Sintes serà de nou l'encarregada d'encapçalar la llista d'Esquerra Republicana a Castellgalí per a les eleccions municipals del maig de 2023. Fabregat ha estat escollida per la militància del partit republicà al municipi mitjançant la celebració d'una assemblea interna.

Fabregat, que ja va liderar la llista en els anteriors comicis del 2019, és actualment portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Castellgalí i consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages.

La candidata republicana assegura que es presenta "amb la il·lusió i força de donar respostes a les inquietuds que he anat detectant parlant amb els veïns i veïnes". "Hi ha moltes coses a fer, nous projectes i propostes per fer front als problemes del dia a dia" i afegeix que "tota aquesta tasca pendent cal que la fem plegats".

"Ara ha arribat l'hora del canvi. Volem que Castellgalí deixi de ser un poble dormitori, omplint-lo de vida i tornant-li la llum i el color. El volem viu, ric culturalment, ple d'oportunitats, despert, net, verd i obert a tothom", ha manifestat la candidata.