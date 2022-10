L’Agència Catalana de l’Aigua destinarà durant els propers quatre anys un total de 27 milions d’euros per a la millora de depuradores implantades al Bages i al Moianès. És el que es recull en el conveni amb la Mancomunitat de Municipis del Bages, al qual ha donat llum verda el consell d’administració de l’ACA. Un acord que fixa les dotacions pressupostàries per garantir l’adequat sanejament de les aigües residuals per al període 2022-2025 en un total de 12 sistemes de sanejament de les comarques del Bages i del Moianès.

Fonts de l’agència han concretat que l’acord que inclou aquests 27 milions d’euros s’articula en tres eixos: per una banda, els recursos per garantir el funcionament de les depuradores (19,6 milions d’euros a repartir entre el 2022 i el 2025); inversions per a reposicions i millores (7,1 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025) i aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (482.400 euros entre 2022 i 2025).

Les mateixes fonts han detallat que aquest acord s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel consell d’administració de l’ACA el 9 de desembre del 2021, destinat per millorar el finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La proposta, destinada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que estiguin constituïts com a Entitats Locals d’Aigua, fixa la possibilitat de signar convenis, de manera individualitzada i per a un període de 4 anys, amb l’objectiu de definir un marc d’atribució dels recursos per finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta, fent possible una millor planificació de les actuacions a dur a terme i la millora de la gestió del servei de sanejament en alta.

El model de conveni determina, amb una metodologia comuna, com es faran les atribucions de recursos per atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, així com les inversions necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la qualitat de l’aigua, atenent als criteris de dissenys de les infraestructures i als límits fixats a l’autorització d’abocament.