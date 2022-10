Josep Joan Roda, actual segon tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient i Medi Natural a l’Ajuntament, repetirà com a candidat de Navarcles En Comú Podem a les properes eleccions municipals. L'alcaldable ha destacat que aquesta legislatura, «hem estat garantia de treball, estabilitat i tranquil·litat per als veïns i veïnes de Navarcles», fent referència a la «solidesa» del seu grup en un mandat que ha tingut moments complexos amb la sortida de l’alcalde i regidors de les altres dues formacions polítiques que conformen el govern municipal (Ara Navarcles i la CUP).

Roda va agrair en l’assemblea, als membres del grup local dels Comuns, «el compromís i l’energia» que han destinat al projecte per fer possible ser al govern i així poder dur a terme «els avenços i millores per Navarcles als que s’havien compromès, que em fa tenir més força i il·lusió per continuar al capdavant».

L’actual regidor ha subratllat que «encara queda feina per fer» i que en un context amb múltiples crisis «tenim un gran repte» perquè l’emergència climàtica, energètica i social, «que ja tenim aquí, ens han de fer construir entre totes, un futur que no deixi ningú enrere, actuant en favor del progrés i sent un poble referent en la lluita contra el canvi climàtic».

Finalment, ha destacat que és «des d’aquesta solidesa i expertesa adquirides al govern i la bona feina feta que podem i volem liderar les bones polítiques fetes fins ara i les que encara són necessàries per fer de Navarcles un poble més habitable, més sostenible, més verd i que té en compte a tots els veïns i veïnes».