La Comissió Territorial de Junts per Catalunya a Sant Salvador de Guardiola ha escollit Anna Llobet, actualment regidora del a formació a l'oposició de l'Ajuntament, per encapçalar la llista electoral del partit al municipi bagenc a les eleccions de maig de 2023.

Anna Llobet té 48 anys, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i treballa al sector privat en combinació amb la seva tasca a l'Ajuntament. Aquesta serà la tercera vegada en què formarà part de la llista de Junts (abans CiU, amb l’alcalde Albert Miralda al capdavant). En els successius mandats al govern municipal, ha estat tinent d'alcalde, regidora de promoció econòmica, comunicació i transparència.

En els últims comicis va anar de número 2 a la llista de Junts per Guardiola, que va guanyar les eleccions, però que va passar a l'oposició per l'acord d'investidura entre Sumem (ERC) i el PSC. "Tots els acords són legítims. A les properes eleccions la gent tindrà l'oportunitat de valorar si aquesta entesa, que va apartar la lista guanyadora del govern, ha estat bona per a Sant Salvador de Guardiola o no”, ha manifestat Llobet, que ha destacat que "tenim un projecte que enllaça amb el que vam haver d'aparcar el 2019, però actualitzat amb mesures concretes que ben aviat anirem desgranant, un model de poble que, a més, pretén recuperar la proximitat amb el veïns i veïnes, que l’equip de govern trepitgi el carrer i sigui visible i accessible per tothom”.