L'equip d'atenció primària (EAP) de Sant Joan de Vilatorrada ha creat un organisme que inclou els municipis de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra per definir i coordinar les polítiques de salut en aquest territori implicaNt-hi des dels professionals fins als pacients, passant pels Ajuntaments i serveis com ara les farmàcies.

Aquest mes d’octubre s’ha constituït la Taula de Salut Comunitària de Sant Joan de Vilatorrada, una iniciativa promoguda per l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sant Joan de Vilatorrada per involucrar la comunitat en la millora de la salut de la població i desenvolupar projectes en comú als quatre municipis que hi participen: Sant Joan, Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra. Es tracta d’un grup de treball estable format per una quinzena de persones, entre les quals hi ha representants de ciutadania, entitats, professionals sanitaris, ajuntaments, professionals de treball social i de les farmàcies de la zona.

La voluntat és que aquesta Taula de Salut Comunitària, que és que s'ha denominat, es reuneixi de forma trimestral a cada un dels municipis que hi participen, per tal de poder planificar activitats de salut comunitària en funció de les necessitats detectades i de crear dinàmiques amb els diferents agents implicats. “Tenir aquest diagnòstic de salut de la població ens ha de servir per impulsar projectes que ajudin la gent a no emmalaltir. Un dels objectius de l’atenció primària és fer una tasca preventiva de salut per evitar malalties”, destaca la directora del centre santjoanenc, Elsida Montaño.

D'aquesta taula se n'ha fet una primera sessió informativa i oberta a tothom, en què van participar una quarantena de persones i va servir per posar en comú les necessitats de salut que hi ha a cada localitat segons el grup d’edat, i també per conèixer de quins actius de salut disposa la població.

Durant la sessió es va fer palès que “principalment, cal promoure activitats per a les persones grans que viuen soles, sobretot per a les que no poden sortir fàcilment del domicili; per als cuidadors de grans dependents, i també per als adolescents, més enllà de l’esport i de fites culturals molt arrelades, com les caramelles”, segons ha detallat Montaño.

Entre els assistents a la presentació de la taula hi van ser presents l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou; els regidors de Salut de Sant Joan (Paqui Garcia), de Fonollosa (Joaquim Busom) i d’Aguilar de Segarra (Montse Isern); una representant de l’Ajuntament de Rajadell (Judit Ferrer); membres de diverses associacions dels quatre municipis, com el Club Esportiu Fonollosa, l’Associació Tria, Les Oliveres, la Biblioteca Cal Gallifa, l’Escola d’Adults de Sant Joan i el Centre Ocupacional d’Ampans, entre d’altres, i ciutadans que no estan lligats a cap entitat, però que volen participar activament en el projecte. També hi va assistir la directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès de l’ICS Catalunya Central, Elisabet Descals, que va destacar l'oportunitat de la proposta i que "si els resultats de la Taula de Salut Comunitària són bons, i n’estic convençuda, podrem estendre aquesta prova pilot a la resta del territori".