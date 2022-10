El 18,7% de la població de la Regió Sanitària Catalunya Central està sobreenvellida i hi ha més problemàtiques de cronicitat que en altres regions sanitàries. Les taxes de pacients atesos en serveis de salut mental ambulatòria, sobretot en centres de salut mental infantils i juvenils, també són superiors que a la resta de Catalunya. A més, hi ha una necessitat d’atreure professionals. Aquestes són tres de les problemàtiques que el Pla de Salut territorial aborda.

El Pla aprofundeix en les prioritats que s’impulsaran a la Catalunya central a partir del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 i que té per objectiu millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El document pretén actuar com a brúixola del sistema de salut i avançar en la transformació del sistema sanitari adoptant una visió més àmplia de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones, l’entorn físic i social.

El Pla de Salut de la RSCC ha tingut la participació d’un centenar de persones i s’estructura sobre quatre grans estratègies que se centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals, com són la cultura de salut i la participació ciutadana, la transformació digital, tenir cura dels professionals i reforçar la recerca i la innovació.

Inclou un total de 169 accions i entre les prioritats hi ha l’atenció a factors de risc per a la salut, com poden ser l’excés de pes, el consum de tabac, alcohol i altres substàncies; la salut mental i el benestar emocional; les desigualtats; la cronicitat, complexitat i fragilitat; la medicalització de la vida quotidiana; la utilització i satisfacció de serveis de salut; les diferents formes de violència; malalties transmissibles i pandèmies; contaminació ambiental energètica climàtica.