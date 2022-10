Sallent inaugurarà aquest dissabte al matí la nomenclatura de la plaça Francesc Layret per a l'espai públic ubicat a la zona d’aparcament de vehicles al costat de la plaça de Santa Maria i que actualment no té nom. Es tracta d’una iniciativa de l’Ateneu Republicà Cogulló i la federació local de sindicats de la CGT de Sallent, amb la col·laboració de l'Ajuntament, per tal de recuperar el nom de Layret a la vila de Sallent. Nascut l’any 1880 a Barcelona, va ser un advocat i polític català, ferm defensor del sindicalisme i dels drets dels obrers i obreres. Va crear el Bloc Republicà Autonomista i va ser diputat per a la coalició d’Esquerres de Sabadell el 1919. Va ser assassinat el novembre de 1920 a Barcelona quan anava a fer gestions a favor de dirigents sindicalistes presos.

El juny de 1931, Sallent va batejar una plaça amb el seu nom que va inaugurar el president Lluís Companys i que, durant la Guerra Civil, va desaparèixer. Ara, Sallent vol recuperar la figura de Layret i retre homenatge i reconeixement a la seva lluita sindicalista i en la defensa de la República Catalana. L’acte d’inauguració comptarà amb la descoberta de la placa i parlaments a càrrec de l’alcalde, Oriol Ribalta, i dels representants de les entitats organitzadores. La jornada es completarà amb un repertori de cançons republicanes interpretades per Sergi Dantí i Kike Ubieto.