El Dalai Lama, màxima autoritat de la religió budista i premi Nobel de la Pau del 1989, ha rebut una imatge de la Moreneta de Montserrat. És la que li ha fet a mans Thubten Wangchen (Tibet, 1954), monjo budista, fundador de la Casa del Tibet a Barcelona, representant del Tibet a Espanya i membre del Parlament tibetà a l'exili, on hi representa Europa.

Thubten Wangchen és aquests dies de viatge al Tibet, on ha tingut la trobada amb el Dalai Lama, moment en que l'ha obsequiat amb una imatge de la verge bruna, ja que Wangchen manté una estreta relació amb el santuari montserratí. Un moment que ha compartit en el seu compte de twitter.

Offering of Montserrat’s Virgin MORENITA to His Holiness the Dalai Lama. pic.twitter.com/pxr5J00oYG — Thubten Wangchen (@ThubtenWangchen) 10 de octubre de 2022

Nascut a Kyirong (Tibet), Thubten Wangchen hagué d'immigrar a Katmandú, travessant l'Himàlaia, quan els xinesos invadiren el Tibet l'octubre de 1950. La seva mare va morir un camp de treball xinès quan ell tenia 4 anys. Posteriorment visqué a l'Índia, on va fer de captaire durant molts anys per sobreviure, fins que el govern indi el recollí i educà en la seva cultura d'origen, com un exiliat.

Als setze anys ingressà per primer cop en un monestir budista, atret per l'espiritualitat de la seva religió. Entre d'altres ha viscut al monestir de Namgyal, on va conviure durant onze anys amb el Dalai Lama, Tenzin Gyatso.

Viatjà per primer cop a Espanya el 1981, acompanyant el Dalai Lama, organitzant diverses conferències i seminaris sobre la cultura i història tibetana. Per tal de fer conèixer el budisme tibetà i per indicació i consell del Dalai Lama fundà la Casa del Tibet a Barcelona, inaugurada el desembre de 1994 pel mateix Tenzin Gyatso.