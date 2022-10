Aquest proper cap de setmana (15 i 16 d’octubre) al restaurant L’Ó de Món Sant Benet s'oferirà un àpat especial, elaborat a 4 mans. Unirà la creativitat i professionalitat dels xefs Ivan Margalef de l’Ó (amb una estrella Michelin) i Joseba Cruz (Premi Cuiner de l’any 2021) nascut a Balsareny ique està al capdavant del projecte Le Clandestin. Els amants de la gastronomia hi tindran una proposta de caràcter extraordinari, que neix de la sintonia i la complicitat de dos bons amics cuiners.

Es tracta d’una experiència única i sensitiva que oferirà als assistents el bo i millor d’ambdós projectes i la creativitat dels dos equips.

Ivan Margalef, xef del restaurant L’Ó de Món Sant Benet i amb una estrella Michelin, va començar la seva carrera professional cursant els seus estudis a l'escola d'hostaleria Joviat de Manresa, es formà diferents hotels i restaurants de Catalunya buscant les bases de la cuina tradicional i formant-se en cursos de cuiners de la talla de Joan Roca, Albert Adrià o Santi Santamaria. Posteriormentva decidir anar-se'n a l'estranger, primer a Londres i més tard a Budapest, per finalment tornar al Bages, el lloc on va començar tot amb el projecte del restaurant L'O, en el marc de Món Sant Benet.

Joseba Cruz és xef que hi ha al capdavant del projecte de cuina nòmada de Le Clandestin. Influenciat per la cuina tradicional, ha estat cuiner de l’any 2021 i ha rebut també el Premi al Cuiner Sostenible 2021. Així mateix, també va rebre el premi al plat favorit dels catalans 2021 en la darrera convocatòria d’aquest guardó. Format a l’escola Joviat de Manresa, el xef ha crescut professionalment en importants restaurants com l’Aligué, Can Fabes o el Motel de Figueres. Ara està al capdavant de Le Clandestin, una proposta d’alta gastronomia ambulant que transporta un restaurant de primer nivell a plena naturalesa, adaptant la seva singular proposta gastronòmica a l’entorn i a la riquesa que l’envolta.

Per tenir més informació de l’experiència o realitzar una reserva cal fer-ho a través del correu lo@monstbenet.com o el telèfon 93.875 94 29. Les places són limitades.