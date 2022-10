El ple de Santpedor aprova ser retirat del llistat de pobles de festes amb bous

Santpedor ha fet aquest dimarts el penúltim pas per deixar de ser, oficialment, municipi amb autorització per fer festes amb bous i, d’aquesta manera, tancar definitivament la porta a la celebració de les vaquetes, que s’hi han portat a terme durant prop de quatre dècades. El ple municipal de l’Ajuntament ha formalitzat un acord de ratificació del resultat de la consulta celebrada el 18 de setembre passat, en què va tornar a guanyar el «no», en aquesta ocasió per 41 vots de diferència. La decisió dels santpedorencs de no recuperar la festa, que ja es va abolir l’any 2019, arran d’una primera votació, s’ha oficialitzat amb aquest acord de ratificació per tal que sigui vinculant, al mateix temps que s’acordava traslladar-ho al Parlament per tal d’inscriure Santpedor com un poble lliure de festes amb bous. Ho ha fet encara, però, sense plena unanimitat, ja que el grup de Progrés Municipal (vinculat al PSC) s'ha abstingut pel segon punt, tot i deixar clar que acatava plenament el primer, és a dir, el resultat de la consulta. Per tant, el dictamen ha prosperat amb 11 vots a favor, els de l’equip de govern (ERC i Junts), més els de la CUP i el d’En Comú Podem, i les dues abstencions de PM.

La sessió s’ha celebrat amb una vintena de persones de públic i molt lluny de la situació viscuda fa gairebé tres anys (el 10 de setembre del 2019), quan en el ple en què es van validar els resultats de la primera de les consultes prop d’un centenar de persones van esperar els polítics al final de la sessió i els van increpar amb crits i insults. Aquest dimarts hi ha regnat la calma total.

En concret, el dictamen tenia dos acords, el primer dels quals deia textualment «acatar la voluntat manifestada pels veïns i veïnes de Santpedor en la votació duta a terme el dia 18 de setembre de 2022, contrària a la recuperació de la festa de les vaquetes a Santpedor i, per tant, declarar que no se celebrarà aquesta festa en el municipi de Santpedor». El segon, que és el que ha motivat la discrepància de Progrés Municipal, acordava «traslladar el present acord al Parlament de Catalunya, amb petició que el municipi de Santpedor sigui exclòs de l’annex de la Llei 34/2020, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, que identifica la llista de municipis que poden celebrar festes tradicionals amb bous». La portaveu de PM, Jasmina Font, argumentava l’abstenció del seu grup municipal -reiterant que el primer punt «no admet debat» i que acataven de ple el resultat- perquè el segon acord «no té a veure ni amb la moció que vam presentar en el seu moment per la celebració de la consulta, ni amb la consulta en sí, ja que aquesta qüestió no es plantejava».

El fet d’esborrar Santpedor de la llista de municipis catalans on s’autoritzen festes tradicionals amb bous, en la qual encara figura malgrat la supressió de la festa ara fa tres anys, seria el pas definitiu per cloure el debat sobre un esdeveniment que s’ha sotmès a votació en dues ocasions en el mateix mandat.

En aquest sentit, el regidor d’En Comú Podem, Xavier León, formació que s’ha mostrat públicament contrària a les vaquetes, responia a les representants de Progrés Municipal que «si el poble ha decidit que no hi ha d’haver vaquetes, per complir-ho s’han de treure de la Llei de règim general». En la seva intervenció, León llançava un prec perquè «la festa major de l’any que ve ha de ser un desafiament per a tot el poble, en el sentit que el poble es reforci treballant unit».

Per la seva part, Pau Clusella, portaveu de la CUP (grup que també havia fet pública la seva postura contrària al restabliment de la festa), valorava que «els resultats van ser ajustats però clars. Per tant, cal acatar el que diu la majoria». Lamentav que «no sempre s’ha respectat la llibertat d’expressió i les regles de la democràcia», però alhora hi afegia que «la majoria de gent de Santpedor sí que ho ha respectat, i per això cal acceptar els resultats, com nosaltres hauríem fet si fos a l’inrevés».

La primera consulta, promoguda per l’Ajuntament, es va celebrar l’any 2019, quan el «no» també va guanyar per un estret marge de vots, 46. En la darrera consulta, impulsada pels partidaris de les vaquetes després de recollir més d’un miler de firmes, el vot contrari a recuperar la festa es va tornar a imposar amb un total de 1.372 paperetes, mentre que els partidaris del «sí» en van sumar 1.331. Amb el resultat del segon procés participatiu sobre la taula, l’equip de govern municipal (format per ERC i Junts) ha volgut reforçar-ne la validesa amb aquesta aprovació i la posterior sol·licitud d’exclusió, un pas necessari per prohibir la festa que membres de la Plataforma No a les Vaquetes consideren que ja s’hauria d’haver fet després de la consulta de l’any 2019.