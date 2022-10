Les celebracions commemoratives del 625è aniversari de la consagració de l’església de Sant Miquel de Cardona arriba a la seva fi aquesta setmana amb dues vetllades culturals que es donaran cita al temple gòtic de la vila ducal.

Avui, a les 6 de la tarda, el Cor Lerània, dirigit per Jordi Noguera, oferirà el concert Cantare del Cuore ci fa bene. Una hora abans, es farà una xerrada per introduir als participants en el llenguatge expressiu de les diferents peces i compositors que podran escoltar-se al concert. D’altra banda, diumenge al matí hi haurà l’Ofici Solemne en honor als Sants Màrtirs de Cardona, amenitzat per la Coral Cardonina. A la tarda, la conferència del Dr. Andreu Galera Pestilències i crisis de mortalitat en el cas de la vila de Cardona: els episodis de 1507 i 1529, donarà a conèixer els brots epidèmics de pesta que van causar estralls a les primeries del segle XVI, el mateix segle que es concloïa la coberta de pedra de la nau del temple. L’acte tindrà lloc a la Cripta dels Sants Màrtirs.