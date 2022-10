Els Embarrats de Sant Joan celebren 10 anys amb el cinema com a fil conductor

Uns «Embarrats de cine». D’aquesta manera es presenta enguany la fira de Sant Joan de Vilatorrada que, els propers 21, 22 i 23 d’octubre, celebrarà la seva desena edició amb el món del cinema, que a principis del segle XX començava a popularitzar l’oci del poble, com a fil conductor. La festa recupera totes les activitats de carrer, amplia les representacions i manté el protagonisme de les fàbriques amb les tradicionals visites teatralitzades.

Com a novetat, el tret de sortida als Embarrats es donarà aquest mateix diumenge, una setmana abans, amb l’espectacle De vint-i-un botó!, on es farà la presentació dels personatges i els vestits de la moda del 1920, com si es tractés d’una desfilada de models. Serà a les 12 del migdia a la plaça Major. Aquesta activitat obrirà la setmana d’actes previs a la fira que continuaran el dimecres vinent amb una conferència de l’historiador i professor Lluís Virós sobre L’aprofitament industrial del Cardener. El cas de Sant Joan. L’endemà, el dijous, hi haurà contes a la biblioteca i un sopar de l’època per celebrar els 10 anys d’Embarrats, que serà cuinat en directe pel xef santjoanenc Diego Alías Borjas i el seu equip de Ca l’Amador.

El plat fort de la festa, però, arribà el cap de setmana del 21, 22 i 23 d’octubre amb les visites teatralitzades a les fàbriques, les parades al carrer i els espectacles habituals que recorden l’ambient que es vivia al Sant Joan de principi del segle XX, on tot girava al ritme que marcaven les fàbriques. En aquesta ocasió, els muntatges teatrals giraran a l’entorn d’un equip de filmació que irromprà per sorpresa a Sant Joan per gravar una pel·lícula i convertirà l’entorn de les fàbriques en un plató.

Una passarel·la al canal

Enguany, divendres i dissabte, es podrà fer un Viatge de cine al cor de les fàbriques, amb un itinerari guiat amb 10 escenes teatralitzades per tot l’espai industrial del segle XIX, amb inici al pati de la xemeneia de Cal Gallifa. Diumenge, també es podrà fer una visita guiada a la Fàbrica Burés i al Canal. Com a novetat, segons Marc Vilarmau, de l’Associació Embarrats, els visitants accediran a la fàbrica a través d’una passarel·la per sobre del canal industrial que «farà el recorregut més atractiu i donarà una visió extraordinària d’una de les joies del poble com és el canal», a més de facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

La festa, que transportarà als visitants a principi del segle XX, comptarà amb els actes habituals com la benedicció de l’església, la taverna, les bugaderes, o l’escola i algunes escenes noves com la mudança de la família de pagès.

Enguany, s’ha creat l’Associació Embarrats, que organitza la fira conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Joan. L’entitat permetrà donar més flexibilitat i agilitat a l’organització de la festa i el seu àmbit d’actuació anirà més enllà d’Embarrats, amb l’objectiu de vetllar pel patrimoni cultural de Sant Joan i Sant Martí de Torroella.