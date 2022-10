A Santpedor el PDeCAT pesa més que Junts en el pacte de govern amb ERC

Dels pocs exemples de pactes entre ERC i Junts que hi ha la comarca del Bages des de l’inici de la legislatura hi ha el de Santpedor. En aquest cas, però, la possible afectació que podria tenir el trencament del govern català és inexistent perquè els tres regidors del govern local que es van presentar sota les sigles de Junts per Santpedor no van fer el salt al nou partit de Junts i són del PDeCAT.

En aquest sentit, el cap del grup municipal de Junts per Santpedor, Antoni Puiggròs, assegura que «no som dintre del grup de Junts i, per tant, no ens afecta de res». Per la seva banda, l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina (ERC), desvincula les desavinences entre les formacions a escala nacional amb la relació en l’àmbit local. Assegura que el trencament del govern català «no ens afecta a nivell local perquè és una altra dinàmica». Així, el govern de Santpedor manté ferm el pacte que les dues formacions van signar a l’inici d’aquesta legislatura, que els donen majoria amb 8 dels 13 regidors del consistori (5 d’Esquerra i 3 de Junts).