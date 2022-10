Artés dona un pas endavant en la seva estratègia d’adaptar el seu planejament urbanístic als desafiaments actuals i definir les línies a seguir en un futur. Per aquest motiu, posa en marxa l’Oficina del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), una acció amb la qual l’Ajuntament d’Artés es compromet a assolir en el termini de dos anys l’aprovació definitiva del nou pla urbanístic.

El procés per renovar el pla vigent, que parteix de les normes subsidiàries del 1988, es va iniciar amb la redacció del document d’Avanç de POUM l’any 2018, que va ser finalment aprovat pel ple el 22 d’octubre del 2020 en un context de pandèmia que, segons fonts municipals, «va limitar de manera significativa el procés participatiu». No ha estat fins al març d’aquest any quan l’Ajuntament ha rebut de l’administració ambiental el Document d’Abast (DA), que permetrà elaborar l’estudi ambiental estratègic (EAE) que haurà d’acompanyar el document del Pla per l’aprovació inicial.

Amb l’Oficina del POUM l’Ajuntament «garanteix una major agilitat i coordinació en la presa de decisions i posa a disposició del veïnat un espai físic a la Casa de la Vila amb l’objectiu de potenciar la transparència en la gestió local». L’Oficina obrirà dos dies a la setmana i comptarà amb la presència de dos urbanistes i amb recolzament del departament tècnic municipal.

L’Ajuntament assegura que «som plenament conscients de la necessitat de disposar d’un POUM que contribueixi a generar un territori resilient davant les incerteses mediambientals, econòmiques i socials del present i futur». Davant d’aquest escenari, el consistori creu que «cal que el pla, com a principal eina local per gestionar els usos del sòl, sigui ambiciós en les seves estratègies i compti amb el màxim de consens entre el conjunt del veïnat, teixit econòmic i agents socials».

La presentació pública de la nova oficina es farà el 19 d’octubre, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de Cal Sitges.