El cardiòleg Valentí Fuster, que té el títol de Fill Adoptiu de Cardona i una estreta vinculació amb aquesta població, on empara diferents projectes, considera que, per prevenir factors de risc cardiovasculars, cal treballar l’educació en hàbits saludables «des de baix», començant pels nens, i no fiar-ho tot a legislacions dels governs: «El gran error de la societat és creure que els polítics ho solucionaran tot».

Fuster, que és director de l’Institut Cardiovascular de l’Hospital Mount Sinai de Nova York i director general del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars Carles III (CNIC) de Madrid, ha posat en relleu que «el cor no és el més important, sinó el cervell, perquè és d’on vénen les decisions». En aquesta línia, argumenta que en un món de «consum increïble», l’individu es troba en una «lluita constant» entre, d’una banda, el coneixement que té dels comportaments que incrementen el risc cardiovascular i, per l’altre, tots els productes oferts que no són saludables, i que se li ofereixen «en un món de presses».

«Estem en un món de consum, boig, de rapidesa, en el que no hi ha temps per res i l’única manera en què et pots expandir és menjant més, fumant o bevent alcohol, perquè és com una manera de sobreviure a aquest estrès», ha destacat Fuster, eminència mundial de la cardiologia amb centenars d’articles científics publicats i una àmplia trajectòria també en la divulgació d’hàbits saludables.

Fuster, de 79 anys, té sempre el focus posat en les noves generacions, amb les quals confia revertir la tendència a l’alça en les societats riques dels principals factors de risc cardiovascular, com l’obesitat, el sobrepès, la diabetis o l’estrès. La seva estratègia és canviar els costums de la societat des de baix, començant pels nens i les seves famílies, la qual cosa desplega a través de la seva fundació SHE, que té diversos projectes d’intervenció en escoles (algunes al Bages) per a l’adquisició d’hàbits saludables en la infància.

Segons Fuster, l’experiència d’aquests programes demostra que els nens i nenes de 3 a 6 anys «capten molt bé els hàbits saludables, millor que els adults, i si a més es treballa també en paral·lel amb els pares i mares, els efectes són més positius». Per al cardiòleg de vincles cardonins, aquesta estratègia és més efectiva que començar «per dalt», amb legislacions creades pels polítics. És en aquest sentit que manifesta que «el gran error de la societat és creure que els polítics ho solucionaran tot; que si tenim els problemes de l’obesitat, del tabac o del vaping (cigarret electrònic), davant de tot això els polítics faran lleis que privaran que vagi endavat, però amb això no arribarem a l’objectiu, perquè estem veient que no funciona, tret d’algunes excepcions».

Entre aquestes excepcions, cita el cas de Michael Bloomberg, l’alcalde de Nova York entre 2002 i 2013, que va ampliar les zones sense fum en espais públics, inclosos els parcs, i va contribuir a reduir el consum de tabac. En tot cas, Fuster no ha volgut posicionar-se sobre la proposta del departament de Salut de la Generalitat -que encara no està aprovada- de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, restricció que ja apliquen altres zones com les Balears o la Comunitat Valenciana.

Valentí Fuster ha posat èmfasi en que sempre ha lluitat contra les tabaqueres, però alhora ha exposat la seva visió «filosòfica» sobre la llibertat de l’individu. «La llibertat de les persones s’ha de respectar i això passa amb el tabac o amb altres àmbits. Pots anar contra el tabac però, d’altra banda, si donem importància a la persona, que per a mi és el centre de la societat, i la persona ha de ser lliure, llavors entres en un tema espinós», ha admès.

Al seu parer, la llibertat també pot estar en joc per un ús inadequat de les tecnologies, la qual cosa el preocupa especialment entre la gent més jove, per la seva dependència del telèfon mòbil. «Si estàs sempre amb el telèfon perds l’oportunitat de ser lliure i de ser un creador; per ser creatiu, sempre has d’anar a contra corrent i per a això has de ser molt liberal, així que no pots estar pendent sempre del que diuen les xarxes socials, perquè, sinó, on està la teva llibertat?», ha conclòs.