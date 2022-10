Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi, acompanyats per les seves famílies, han participat al ple de constitució del Consell d'Infants de Sant Fruitós de Bages. Aquests nens i nenes han estat els escollits pels seus companys per representar-los en les sessions de treball que es duran a terme al llarg del curs escolar.

El consell d'infants es reunirà de forma periòdica per a realitzar sessions de treball per avançar en diferents projectes que els afecten de forma directa. Des de l’Ajuntament es considera que aquesta és una eina essencial que té per objectiu fomentar la participació entre els més joves dins la vida pública del municipi.

Els representants d'aquest curs escolar seran Biel Palacios Pascual, Nil Palma Vila, Pau Argentó Soler i Nolan Pierola Corrales, de l'escola Pla del Puig; Abril Soler Lepoutre, Ouiam Azahaaf, Melany Sofía Pérez García, Ainara Gonzalez Lanza, Adriana González Lanza, Anas Benyeucif, Ian Esquirol Gavilan i David Lobyan Harutyunyan, de l'escola Monsenyor Gibert i Carla Peralta Costa, Clàudia Deix Garcia, Gerard Roca i Martina Martín Guia, de l'escola Paidos.

En el mateix acte de constitució també s'ha agraït la tasca duta a terme pels consellers i conselleres que deixen el càrrec: Gerard Carriedo Pérez, de l'escola Pla del Puig, Martí Girona Moncunill i Ivet Altimira Estrada, de l'escola Paidos i Cristian Estirado Peláez, Wassim Azahaaf de l'escola Monsenyor Gibert.

L'alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñan i Claret i el regidor d'ensenyament Felip Echarri, així com diversos regidors del consistori, els han rebut a la sala de plens de l'Ajuntament per donar-los la benvinguda i ja els han realitzat el primer encàrrec: presentar una proposta als pressupostos participatius de l'any vinent.