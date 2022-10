Promoure la mongeta de Castellfollit del Boix arreu del territori i alhora, dinamitzar el municipi del qual n’és autòcton és l’objectiu de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix, que arriba a la cinquena edició. Es farà aquest diumenge, 16 d’octubre, amb un programa d’actes atractiu per als visitants. La fira, enfocada a un públic familiar, es consolida amb la voluntat de repetir l’èxit de les edicions anteriors.

De les 10 del matí a les 2 del migdia de diumenge, la mongeta de Castellfollit del Boix serà el fil conductor i l’element aglutinador d’una fira que comptarà amb un mercat de productes agroalimentaris on es podran trobar mongetes i tota una varietat de productes artesans i locals. A més, hi haurà tastos per tal que els visitants puguin degustar la mongeta i altres productes. A part de de les mongetes de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, a la fira també s’hi trobarà vi del Celler Grau i Grau i d’Entrebosc, mel de Ca la Melera, vedella de proximitat de Can Vilumara, formatges de la Formatgeria Venys, porc ral de Ca la Pilar d’Avinyó, licors de Xarrup 6.5, el restaurant Ca l’Andorrà i l’artesania de Cal Sargantana i de Ceràmica Montserrat Riu, entre altres.

Per arrodonir l’experiència gastronòmica, hi participarà el cuiner Jordi Llobet, de l’Espai Gastronòmic Jordi Llobet de Manresa, que oferirà un showcooking, un espectacle de cuina en directe en què ensenyarà receptes per cuinar mongeta de Castellfollit del Boix.

Per altra banda, la programació també ofereix activitats per fer gaudir tota la família. El conta-contes Santi Rovira portarà a la fira Somriu, un espectacle d’animació infantil, també es farà una demostració per veure com es batien les mongetes antigament i hi haurà un concert a càrrec de Titu Martí. A més, durant tota la jornada s’exposaran tractors clàssics i es projectarà el documental sobre la mongeta de Castellfollit del Boix Llavors d’Or Blanc.

Consulta els actes i horaris aquí.

Varietat única per revaloritzar

La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat autòctona i originària d’aquest municipi i és un dels 55 productes singulars catalogats pel Programa de la Xarxa de Productes de la Terra de Barcelona. Segons l’alcalde de Castellfollit del Boix, Celestí Rius, la fira no només «revaloritzarà la mongeta de Castellfollit del Boix a nivell gastronòmic i a nivell productiu», sinó que també servirà per «promocionar el municipi de Castellfollit del Boix a través del seu producte més singular i identitari: la mongeta que li dona nom».

Entre les activitats destinades a la revalorització de la mongeta també en destaca un projecte per a la millora genètica de la varietat tradicional, de les tècniques de cultiu i una millor mecanització, impulsat pel mateix Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages i la Fundació Miquel Agustí des de l’any 2011.