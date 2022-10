Sant Feliu Sasserra recuperarà el nucli del poble com a eix central de tota l’activitat de la Fira de les Bruixes, que tindrà lloc el dia de Tots Sants, després que l’any passat les teatralitzacions es traslladessin a una àrea exterior com a mesura preventiva, per evitar concentracions en el context de pandèmia d’aquell moment.

Enguany, parades i escenificacions tornaran a confluir als carrers i places del centre del poble, que el visitant retrobarà com a centre neuràlgic del gros de l’activitat, en especial la plaça de l’Església. Així, a aquest espai hi retornaran els saraus de les petites bruixes i el Samaniat, els honors, balls i èxtasi de les bruixes en honor del mascle cabró, un dels punts àlgids de la festa, que tindrà doble representació, al migdia i a partir d’1/4 de 6 de la tarda. Aquesta es completarà amb el judici i escarni de les dones acusades de bruixeria, per acabar com ja és tradició al Serrat de les Forques, aplicant la sentència a mort, rememorant els fets que van tenir lloc al poble al segle XVII. També a la plaça de l’Església es desenvoluparà una de les escenes costumistes (La taverna), en una caça de bruixes a qui fan responsable de les malvestats del temps. A banda, el Parc dels Castanyers es convertirà en l’escenari complementari al de la plaça de l’Església on, per exemple, es podrà veure Els Bruixinel·lis, espectacle de titelles que aproparà als més petits les llegendes de bruixeria. De totes les representacions (a excepció del judici final i ajusticiament) se n’han programat sessions al matí i a la tarda. D’aquesta edició (22a) de la represa completa -la del 2020 es va suspendre i la del 2021 es va fer amb limitacions- també en destaca que hi ha actes programats des de cinc dies abans de l’1 de novembre, quan tindrà lloc la fira pròpiament dita. Entre d’altres, la conferència que el divendres 28 d’octubre farà l’escriptor i historiador Agustí Alcoberro sobre el seu llibre Judici a una bruixa catalana, que dona respostes als mites i les realitats que envolten la història de la bruixeria. El dilluns 31 a la nit, com a pròleg de la fira, tindrà lloc la tradicional Fes-ta Bruixa, enguany amb l’espectacle Migrare, de la Companyia Maduixa, una història que explora els límits de l’equilibri amb el moviment amb quatre dones en xanques evolucionant en un espai buit, però alhora ple d’obstacles i fronteres invisibles.