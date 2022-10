El PSC de Cardona ha escollit Ferran Verdejo com a candidat a l’alcaldia de Cardona per les eleccions del 2023. L’elecció del candidat s’ha dut a terme aquest divendres dia 14 d’octubre mitjançant una assemblea de l’agrupació local del PSC al municipi per unanimitat dels i les militants del partit. Ferran Verdejo que actualment és regidor a l’Ajuntament de Cardona i portaveu del grup socialista al Consell Comarcal del Bages repetirà com a candidat a l’alcaldia de Cardona, després de rebre el suport de la militància a l’assemblea extraordinària del PSC de Cardona.

Els i les socialistes han posat en valor "la tasca realitzada des de l’oposició en el que s’ha tingut un paper crític però constructiu posant sempre l’interès de Cardona per sobre d’altres qüestions". Per la seva part el candidat ha assenyalat que estan "construint una candidatura municipalista que comptarà amb més independents". En paraules del candidat “Estic il·lusionat i preparat per assumir l’objectiu de l’alcaldia després de quatre anys d’experiència al capdavant del grup municipal i formant part del grup comarcal del PSC al Bages. És el moment del canvi a Cardona”