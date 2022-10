El sorteig de la Loteria Nacional d’aquest dijous ha portat la sort a Súria. L'administració de loteria número 2, La Mina de la Sort, situada al número 7 del carrer Sant Josep de la localitat bagenca, ha venut un total de 3 dècims del primer premi. El número premiat és el 72.038 i està valorat amb 30.000 euros al dècim, per tant, d'administració surienca ha repartit un total de 90.000 euros. De moment, no ha transcendit qui són els afortunats. Segons han explicat des de l'administració, els tres dècims es van vendre a finestreta, però no es tracta d'un número que venguin habitualment.

Aquesta no és la primera vegada que aquesta administració de Súria reparteix la sort i el 2019 va repartir 8 milions d'euros de la grossa de Nadal.