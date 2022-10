El Pont de Vilomara ha reivindicat la memòria dels tres alcaldes republicans del municipi que van ser víctimes del franquisme, en un acte institucional a la plaça de l'Ajuntament, que ha aplegat mig centenar de persones. L'homenatge, promogut per l'Ajuntament amb el suport de l'Associació Memòria i Història de Manresa, ha permès reconèixer la figura dels exbatlles Francesc Orpina i Pere Brunet, que van ser afusellats, i Josep Pifarré, que va morir a la presó. A partir d'ara, els seus noms quedaran gravats en una placa commemorativa, que s'ha descobert per part de les autoritats locals al saló de sessions de l'Ajuntament.

D'aquesta forma, el Pont de Vilomara s'ha sumat a la resta de municipis bagencs que han homenatjat els seus alcaldes afusellats. "Era un deure que teníem pendent com a poble amb els alcaldes que van patir les represàlies del franquisme", ha manifestat l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs. En la seva intervenció, ha lloat "la valentia de tres persones que es van posar al capdavant del govern local en uns temps convulsos i, per desgràcia, van tenir un final immerescut". També va ressaltar l'exhaustiu treball de recerca per recuperar la memòria dels tres alcaldes republicans, una investigació que li ha permès descobrir que el seu besavi va declarar a favor de Pere Brunet durant el judici, "malgrat ser més aviat d'un tarannà de dretes".

De fet, en el transcurs de l'acte s'ha apel·lat al respecte per la pluralitat i la llibertat de pensament, tenint en compte que els tres alcaldes homenatjats "van morir només per les seves idees", ha posat en relleu Montserrat Espinalt, autora del treball Vilomarencs a la guerra civil 1936-1939, publicat a Memòria.cat. En el seu discurs, s'ha encarregat de repassar la trajectòria de tres alcaldes que, després de la guerra, van fugir a l'estranger per buscar refugi. "Amb la consciència tranquil·la d'haver estat càrrecs elegits democràticament, van decidir tornar a Catalunya, amb la mala sort que els van capturar i se'ls va sotmetre a un consell de guerra", ha relatat Espinalt. Els judicis van condemnar a pena de mort a Francesc Orpina, que va morir afusellat al Camp de la Bota el 18 d'octubre de 1939, i a Pere Brunet, que va ser assassinat al mateix emplaçament un dia després. En el cas de Josep Pifarré, va ser condemnat a cadena perpètua a la presó Model de Barcelona, on va morir el 2 de febrer de 1943, abans de conèixer la rectificació de la seva condemna a 20 anys.

En la clausura de l'acte, els representants polítics del PSC, ERC i Grup Independent han llegit un manifest conjunt en què han condemnat la violència que van patir els tres alcaldes i, alhora, han estès l'homenatge "a la resta de ciutadans que van patir la repressió del règim franquista". Durant la lectura del manifest, també han reclamat una actualització de la llei de memòria històrica, per tal d'invalidar les resolucions judicials que es van dictar durant la dictadura. Seguidament, els regidors Beatriz Moreno (PSC), Gemma Vila (ERC) i Jaume Parcerisa (Grup Independent) han procedit a descobrir la placa commemorativa al saló de sessions de l'Ajuntament, saldant el deute que el municipi tenia amb els seus tres alcaldes víctimes del franquisme.