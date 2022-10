Parades, artesania, cultura i festa és el que s'ha pogut veure aquest cap de setmana a Navàs. Prop d'un centenar de parades han omplert la plaça de l'Ajuntament de persones d'arreu que venien a veure els productes de proximitat que oferia la fira, això sí, sota un sol de justícia. Una fira, a més, que només s'havia deixat de fer per la pandèmia i que aquest any ja porta per bandera que és la 90ena edició. Una fira que ha comptat per primera vegada amb la figura de l'Òliba exposada per a la ocasió.

Des de l'Ajuntament, el seu alcalde Genís Rovira destacava que "és una festa puntal al Bages i any rere any s'ha anat consolidant". De fet, aquest any, també s'ha apostat molt per comerç local i "per aquesta raó ahir els comerços del poble ja van treure el seu estoc amb preus de fira". I és que, val a dir, que el programa d'actes de la fira ja va començar amb la campanya Fira't!, amb la participació d'aquests 68 establiments. L'objectiu de tot plegat era fer promoció del comerç i serveis locals. Fet a Navàs Un dels plats forts ha sigut el projecte "Fet a Navàs". Amb una carpa situada a la mateixa plaça el regidor de cultura, Uriel Montesinos, ha donat a conèixer la proposta per tal que els navasencs i la gent de la comarca, consumeixi productes de proximitat fent palès "l'augment de preus que estan tenint els productes a nivells generals". I és que el projecte pretén posar en valor els productes alimentaris fets a Navàs i les petites i mitjanes empreses que els elaboren, alhora que promociona la compra d'aquests productes als comerços locals. Els productes fets a Navàs "són aquells que tenen un fort lligam amb el territori, que tenen en compte criteris de qualitat i de respecte pel medi ambient" assegurava el mateix regidor en roda de premsa. Tot plegat en una jornada on no hi han faltat les puntaires d'arreu de la comarca.