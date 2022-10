Rècord d’assistència a la 5a Fira de la Mongeta de Castellfollit

Castellfollit del Boix va viure ahir la cinquena Fira de la Mongeta dedicada a la seva varietat autòctona. Els 1.300 visitants van batre el rècord d’assistència, en una edició en què hi va haver vora un centenar de participants, segons els organitzadors dels actes.

Segons l’alcalde, Celestí Rius, el que s’organitza a Castellfollit va molt més enllà d’una fira, perquè hi ha activitats per a tots els públics i es tracta «d’un model molt innovador que vol incloure a tothom».

Rius va explicar que, tot i que la collita d’aquest any ha estat nefasta, la fira s’ha pogut celebrar gràcies a les reserves que es van desar fa dos anys. «Les onades de calor de l’estiu ens van afectar molt perquè la mongeta de Castellfollit és molt delicada per sembrar i recollir. S’ha provat de cultivar en altres llocs, però només creix aquí», va apuntar el batlle.

Versatilitat

Un dels actes centrals de la programació va ser una demostració culinària a càrrec de Jordi Llobet. En aquest showcooking, Llobet va demostrar que les mongetes són un producte molt versàtil en l’àmbit gastronòmic.

Ho va fer elaborant in situ plats ben diversos, que anaven des d’una crema de mongeta, passant per xai farcit de mongeta, fins arribar a empanades japoneses farcides de botifarra i el producte estrella del municipi. En declaracions a Regió7, el cuiner es va referir a la mongeta local de Castellfollit com un producte de proximitat que cal reivindicar des del territori. «És un producte amb el qual es poden fer infinitat de receptes i combinacions, ens hem de treure del cap que les mongetes només van bé amb la botifarra», va sostenir.

Llobet va remarcar que «cada varietat del llegum té les seves particularitats, el que aporta aquesta és molt gust i tendresa als plats».

Batre la mongeta

Un altre dels actes que va encapçalar la programació de la fira va ser la demostració de batre la mongeta. Com en les edicions passades, els organitzadors van fer una representació del que era el procés de recollida del llegum autòcton ara fa cent anys. Els participants guiaven una mula amb un corró per tal de separar el llegum de la beina, per després passar-lo per la màquina ventadora, tal com es feia en l’antiguitat.

Eugeni Pujol es dedica a la producció de mongeta de Castellfollit i va ser un dels encarregats de fer aquesta demostració. Segons Pujol, és important recordar que «aquesta varietat es cultiva des de fa molt de temps i cal vetllar per conservar-la».

En aquest sentit, el president de l’Associació de Productors de Llegums de Castellfollit del Boix, Josep Rius, va apuntar que cal afrontar els reptes de futur per revertir els efectes que el clima té sobre les collites. «Estem estudiant implementar un altre tipus de reg, perquè hem vist que amb el goteig no n’hi ha prou», va declarar.