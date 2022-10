La plaça Major de Sant Joan de Vilatorrada va acollir aquest diumenge al migdia l’espectacle «De vint-i-un botó!». Amb aquest muntatge es donava el tret sortida a la fira Embarrats, que té lloc aquesta setmana, i on es van poder conèixer els dissenys i la moda del Sant Joan de Vilatorrada del 1920.

En un migdia ben assolellat, els i les models van passar per una passarel·la, com si d’una desfilada de models es tractés, després de l’arribada d’un prestigiós dissenyador i una actriu d’èxit al municipi. Per finalitzar l’acte, els personatges van recrear una sèrie de balls tradicionals a la plaça.

«De vint-i-un botó!» va ser tret de sortida a una desena edició d’Embarrats plena d’activitats. Amb el plat fort dels dies 21, 22 i 23 d’octubre i amb actes durant aquesta setmana. Dimecres hi haurà una conferència de l’historiador Lluís Virós anomenada «L’aprofitament industrial del Cardener. El cas de Sant Joan» i dijous hi haurà un sopar de l’època cuinat en directe pel xef Diego Alías Borjas i el seu equip de Ca l’Amador. Per aquest sopar es poden reservar els tiquets de manera online a la plataforma inscriu.me, igual que també es pot fer per la visita a les fàbriques.

Embarrats celebra la seva desena edició amb el món del cinema, que a principis del segle XX començava a popularitzar l’oci del poble, com a fil conductor. La festa recupera totes les activitats de carrer, amplia les representacions i manté el protagonisme de les fàbriques amb les tradicionals visites teatralitzades.