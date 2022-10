Navarcles portarà a terme una intervenció a la travessera urbana de la carretera que connecta el municipi amb Talamanca (BV-1221) amb l’objectiu principal de millorar-ne les condicions de seguretat. Es tracta d’una actuació que ja té el projecte aprovat inicialment, que abastarà un tram de prop de dos quilòmetres i per a la qual es preveu una inversió de gairebé 190.000 euros.

En el projecte que se n’ha redactat es constata que la situació actual és que la travessera d’aquesta via titularitat de la Diputació presenta en aquest tram urbà diferents aspectes pendents de solució per tal que assoleixi «el caràcter urbà» i compleixi d’aquesta manera amb la voluntat de ser un traçat «on la mobilitat sigui segura i hi hagi una pacificació del trànsit i s’aconsegueixi una reducció de la sinistralitat».

En concret, el que es planteja son intervencions per millorar l’accessibilitat i l’encreuament del vial per part dels vianants i la millora de les senyalitzacions, tant horitzontals com verticals, ja que s’ha detectat que en manca en diferents punts. Una de les senyalitzacions que s’incorporarà al conjunt del traçat urbà serà el de zona limitada a una velocitat de 30 km/h.

Pel que fa a les accions que tenen com a objectiu fer-ne un traçat més apte per als vianants (que són les principals), d’una banda, es faran voreres en aquells trams en que son inexistents o es renovaran les que presenten deficiències. De l’altra, es vol donar solució a punts d’encreuament per a vianants que ara no son accessibles amb passos situats a nivell. A més, es preveu realitzar intervencions específiques per reforçar la seguretat en dos encreuaments considerats especialment sensibles, com són els del carrer Ubach i el de la confluència entre el carrer Torres i Bages i la plaça 11 de Setembre.

A principi d'any es va estrenar la intervenció més important que s'ha realitzat en aquesta travessera en els últims anys, la rotonda construïda en la connexió que conforma la plaça ara batejada com a U d'Octubre (on hi ha l’Hostal Baviera) i la confluència amb el passeig d’Àngel Vivó i el carrer Doctor Artigalàs.

Es tracta d'una infraestructura que va materialitzar la Diputació i que ha resolt un nus viari i que, alhora, s'ha convertit en una porta d'entrada i de distribució de la circulació cap al nucli de la població.

Segons registres de trànsit (del 2012) que s'han fet constar en el projecte, aquesta travessera urbana registra una circulació de més de 9.000 vehicles diaris, dels quals, al voltant del 10% son pesants.