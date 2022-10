Sallent ja disposa d’una plaça que porta el nom de l’advocat, sindicalista i polític català Francesc Layret. Des de l’àrea de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Sallent, juntament amb l’Arxiu Municipal i la iniciativa de les entitats Ateneu Republicà del Cogulló i CGT de Sallent, el municipi ha posat a l'espai públic ubicat a la zona d’aparcament de vehicles al costat de la plaça de Santa Maria el nom del polític republicà que va lluitar pels drets dels obrers.

Sallent va inaugurar la nova plaça el dia que es complien 82 anys de l’afusellament del president Lluís Companys, el qual el 1931 havia visitat la Vila justament per inaugurar la Plaça Francesc Layret. Aquesta coincidència va fer que es decidís celebrar l’acte en aquesta data tan assenyalada, tot fent homenatge a les dues figures històriques i realitzant un gest «de reparació i memòria», en paraules de Teresa Padullés, responsable de l’Arxiu Municipal.

L’acte va comptar amb els parlaments de Francesc Serra, representant de les dues entitats impulsores; Ferran-Octavi Martínez, director dels Serveis Territorials del Departament de Presidència de la Catalunya Central; i Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet. Entre intervenció i intervenció, Sergi Dantí i Kike Ubieto, de les Brigadas Internacionales, van interpretar un repertori de cançons republicanes en homenatge a Layret i a totes les persones que van ser víctimes de la repressió per les seves idees.

Durant l’acte, es va fer la descoberta de la placa situada a la nova plaça, a la zona de l’aparcament de vehicles de la Plaça Santa Maria amb informació biogràfica de Layret i fotografies d’arxiu on es mostra l’aspecte de l’antiga plaça.

Layret, un polític republicà que va lluitar pels drets dels obrers

Francesc Layret va destacar per ser un advocat laboralista i defensor dels interessos dels treballadors i treballadores, a més de defensar l’ensenyament en català i lluitar per la llibertat de Catalunya. Va viure en un context social i polític caracteritzat per un moviment obrer combatiu que va posar pressió contra la patronal. Defensava unes «idees polítiques avançades» per aquella època amb l’objectiu de «no deixar ningú enrere», segons va explicar Ferran Octavi.

Aquest context va estar marcat per una gran onada repressiva contra sindicalistes i obrers en mans d’un govern conservador. El novembre de 1920, quan Francesc Layret sortia de casa per anar a fer unes gestions a favor dels presos, va ser assassinat a trets per uns pistolers a sou. L’historiador Francesc Serra, en la seva intervenció a l’acte, va assegurar que existia «una col·laboració del govern amb els pistolers a sou». Serra també va mencionar la importància de l’enterrament de Layret, que «va ser una gran mobilització popular que va engegar una onada de protestes».

Onze anys després de la seva mort, durant les Enramades de Sallent de 1931, es va inaugurar la Plaça Francesc Layret amb la presència de Lluís Companys. El llavors alcalde de Sallent, Rafael Bonals, va fer un discurs on reclamava justícia per a Layret tot dient que «va ser assassinat pel sol fet de ser un home honest i un incansable treballador». Aquestes paraules van ser repetides per l’alcalde Oriol Ribalta, que va tancar l’acte d’inauguració tot celebrant i recordant la lluita de Lluís Companys i de Francesc Layret per la llibertat de Catalunya.