El projecte del Geoparc es va començar a configurar al Consell Comarcal del Bages l’any 2007 i aquest territori va ser reconegut com a Geoparc de la Catalunya Central l’any 2012. Enguany se celebra el desè aniversari des que va ser inclòs a la xarxa de Geoparcs Mundials de la Unesco i per commemorar-ho aquest mes de novembre tindrà lloc un cicle d’activitats obertes a tothom.

Les activitats programades inclouen des de sortides guiades fins a tallers, contacontes, activitats familiars i visites a diferents espais d’interès. La proposta ha estat organitzada conjuntament per Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Tindrà lloc tots els caps de setmana del mes de novembre i s’espera que serveixi per fer arribar el coneixement del Geoparc a tot tipus de públic, difondre els seus principals atractius i sensibilitzar sobre la importància de la geologia pel territori. Totes les activitats són amb places limitades, per la qual cosa cal fer inscripció prèvia.

Per al conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc, Agustí Comas, la celebració d’aquest desè aniversari arriba «en un molt bon moment per al Geoparc de la Catalunya Central, amb la revàlida aconseguida aquesta primavera i la recent obertura del centre de visitants de Sallent». Per a Comas, aquest cicle d’activitats contribuirà a donar encara més visibilitat al Geoparc, un requeriment que havia fet la Unesco en l’anterior revàlida i que en la darrera avaluació va instar a continuar treballant.

Des del Geoparc, que està format per la comarca del Bages, 5 municipis del Moianès i Collbató, destaques que es tracta d’«una terra marcada per un mar interior que va existir fa més de 40 milions d’anys i que va desaparèixer amb l’aixecament dels Pirineus. La geologia ha configurat un paisatge singular amb magnífics monuments naturals i recòndits tresors per explorar».

El cicle s’iniciarà el dia 5 de novembre amb una caminada guiada per la Séquia, concretament per la zona del bosc de la Sala. L’endemà, dia 6, es farà una sortida en BTT que sortirà del centre de visitants de Sallent i recorrerà el Llobregat, amb explicacions sobre la l’evolució geològica i l’existència de la sal, les colònies i fàbriques tèxtils del Llobregat, la falla de l’estació i altres elements vinculats al Geoparc.

Els dies 12 i 13 de novembre es podrà participar en un circuit d’orientació en família que permetrà explorar el Geoparc i descobrir-ne els seus atractius amb l’ajuda d’un mapa topogràfic amb el qual caldrà localitzar 10 balises escampades a l’entorn del centre de visitants del Geoparc i zones properes. El diumenge 13 de novembre, a l’interior del centre de visitants, s’hi faran dues activitats més per a tota la família: un taller de sals de colors i un contacontes amb Clara Gavaldà, que explicarà Geoparc, quina passada de temps! i altres contes.

El dissabte 19 de novembre hi ha programada una visita guiada a Cal Berenguer a Cabrianes, Sallent, una mostra del patrimoni industrial de la zona que s’ha convertit en un escenari de cinema, acollint gravacions de vídeoclips i sèries de televisió. El diumenge dia 10 es farà una visita geoturística a la Falla del Guix, conduïda pel director científic del Geoparc, Ferran Climent, que acabarà amb un tast de vins de la Ruta del vi DO Bages.

El cicle es tancarà el cap de setmana del 26 i 27 de novembre amb una visita a aiguamolls de la Corbatera, dissabte, que acabarà també amb un tast de vins de la DO Pla de Bages, i una visita guiada pel barri miner de la Botjosa, diumenge, que permetrà conèixer la particular història d’aquest barri de petites cases, una de les poques colònies mineres que hi ha a Catalunya, situada al peu d’un runam salí.

Què són els Geoparcs?

Els Geoparcs són àrees d’alt interès geològic clarament delimitades i unificades on es gestionen espais geològics i paisatges de rellevància internacional, juntament amb la resta de patrimoni sota un concepte holístic de conservació, educació i divulgació. El Geoparc de la Catalunya Central el formen 29 municipis del Bages, 5 municipis del Moianès (Moià, Calders, l’Estany, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló), més el municipi de Collbató, al Baix Llobregat.