Sallent acollirà, aquest dissabte, una rebuda popular a l’exdiputada de la CUP i veïna del municipi, Anna Gabriel, que ha tornat de Suïssa on residia des del 2018. El municipi serà l’escenari d’un acte polític i diferents concerts per celebrar el retorn de la sallentina, que el setembre passat va tornar a Madrid per declarar al Tribunal Suprem, on té oberta una causa per un delicte de desobediència. Entre altres, l'acte comptarà amb la intervenció del raper exiliat a Bèlgica Josep Valtonyc.

En el marc de la Marató Antirepressiva, organitzada per l’Esquerra Independentista, s'ha preparat una rebuda popular a la política sallentina, que tindrà lloc al complex cultural de la Fàbrica Vella. La jornada reivindicativa començarà a les 6 de la tarda amb un acte polític on intervindran diferents activistes i militants d'organitzacions. Segons l'organització «es posarà de relleu la repressió que pateix tot moviment que contradiu el sistema i la necessitat de l’organització i la lluita». A l'acte hi intervindran Anna Gabriel, exdiputada de la CUP; Josep Valtonyc, raper exiliat a Bèlgica; Maria Sirvent, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP; Laia Jubany activista feminista i del moviment per l’habitatge; Marta Daviu, portaveu del SEPC; membres de la solidaritat suïssa que han acompanyat Anna Gabriel durant l’exili; la portaveu d’Arran, Marina Gispert; Gemma Tomàs, membre de l’executiva d’Endavant i els grups de suport de Totes Som Antifeixistes i Boicot Desinversions i Sancions a l’Estat d’Israel (BDS). A partir de les 10 del vespre, hi haurà les actuacions musicals de Tropical Galaxia, Xavi Sarrià i l’Orquestra Mitjanit. Tots els beneficis que es facin en les entrades als concerts aniran destinats a cobrir els costos derivats de processos de repressió arreu dels Països Catalans mitjançant la campanya www.maratoantirepressiva.cat Més de quatre anys a Suïssa Anna Gabriel, que va marxar a Suïssa el febrer del 2018, va comparèixer el 19 de juliol passat per sorpresa al Tribunal Suprem i va tornar-hi el 14 de setembre per prestar declaració. Després de la seva compareixença davant el jutge, l’exdiputada de la CUP va mostrar el seu desig que la causa que té oberta per un delicte de desobediència «s'arxivi o s’enviï a Barcelona». L'exdiputada de la CUP va ser processada el març del 2018 en el marc del procediment penal del Tribunal Suprem pel procés, i va ser declarada en rebel·lia el juliol del 2018. El jutge la va investigar per un suposat delicte de desobediència, però no va emetre cap ordre europea o internacional de detenció contra ella. Llarena sí que va dictar una ordre estatal de detenció perquè fos posada a disposició del Suprem i se li pogués prendre declaració. El delicte de desobediència que Llarena li imputa no comporta cap pena de presó, sinó una multa de fins a 12 mesos i una pena d'inhabilitació per ocupació de càrrec públic de fins a dos anys de durada. Per aquest motiu, el passat 19 de juliol -després de deixar sense efecte la declaració de rebel·lia- el jutge la va deixar en llibertat i la va citar per aquest setembre passat. Fa un mes, el magistrat va acordar la conclusió del sumari i el següent pas serà la celebració del judici per part de la sala que sigui competent.