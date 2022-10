Una vuitantena quilòmetres de xarxa ciclista intermunicipal al Pla de Bages, que recorre per una àrea d’onze municipis, que engloben 134.000 habitants i més de 18.000 treballadors i treballadores. Aquestes són les principals dades de l’estudi que ha promogut el Consell Comarcal del Bages amb l’objectiu de fer més sostenible la mobilitat a la comarca. El treball proposa la creació de sis nous corredors amb una inversió prevista de 26 milions d’euros.

El conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages, David Aaron López, explica que «ens plantegem poder disposar d’una infraestructura de qualitat que situï la bicicleta com a element de salut i alternativa segura al vehicle privat i que ajudi a descarbonitzar la mobilitat del Pla de Bages». Des del Consell Comarcal del Bages es posa en valor «la capacitat de liderar i poder aportar solucions a una mobilitat verda que marcarà el futur».

L’Estudi per a la creació d’una xarxa intermunicipal de vies ciclites al Pla de Bages per a una mobilitat activa i descarbonitzada ha estat elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i ha comptat amb la participació activa dels onze municipis que formen part de l’estudi i de la Cambra de Comerç de Manresa. L’objectiu de la xarxa és «impulsar la utilització d'aquestes vies o carrils per a la mobilitat obligada, de manera que siguin una alternativa segura al vehicle privat».

El document planteja una primera avaluació de les vies que caldria habilitar i identifica corredors de mobilitat ciclista que farien possible poder articular aquesta xarxa intermunicipal de mobilitat verda amb una inversió aproximada de 26 milions d’euros. El document delimita sis àrees amb una xarxa global d'una vuitantena de quilòmetres d’itineraris de nous corredors que també es complementarien amb les dues grans xarxes supramunicipals com poden ser les vies blaves i la via intercatalunya.

L’estudi proposa crear sis nous corredors. El nord-oest, de 9,7 quilòmetres, connectaria els municipis de Callús, Sant Joan i Manresa per la zona del Congost. El nord-est, per la seva banda, englobaria la zona entre Manresa i Sant Fruitós passant pels polígons i la zona de Sallent, Cabrianes i la Botjosa fins a connectar amb Sant Fruitós i faria un total de 21,6 quilòmetres. El corredor oest-est contempla la zona de Callús, Santpedor el polígon de Santa Anna i la Ronda Nord de Manresa amb un total de 11, 5 quilòmetres de recorregut, mentre que el del sud inclouria un total de 8 trams pels municipis de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara amb un recorregut de 20,7 quilòmetres. Quan a l’àrea sud-oest tindria dos trams: un entre Salelles i Sant Salvador de Guardiola i l’altre entre Manresa, el Xup i Salelles i en total faria 5,9 quilòmetres. Finalment, el corredor sud-est, de 5 quilòmetres, passaria per la zona del Pont de Vilomara i la capital del Bages .

Els ajuntaments que han participat de l’estudi són Sallent, Callús, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Manresa, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. El Consell Comarcal del Bages ha traslladat l’estudi als ajuntaments participants i a la resta d’administracions implicades i, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat l’elaboració d’un pla estratègic per al seu desenvolupament.

L’impuls per a l’elaboració de l’estudi ha estat una resposta del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa a la petició feta el juny de 2020 per la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa de promoure una xarxa de vies ciclistes al Pla de Bages. Aquesta demanda va ser recollida pel Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que va promoure l’elaboració del document que, finalment, ha estat presentat als alcaldes i alcaldesses de la comarca aquesta setmana.

L’estudi també analitza els punts crítics i els condicionants que hi poden haver a l’hora d’habilitar els nous trams i el pressupost necessari per adequar-lo, que en total suma 26,9 milions d’euros. Ara, el proper pas és definir l’estratègia comarcal per impulsar la redacció i execució dels projectes de vies ciclistes de la xarxa intermunicipal definida en l’estudi i la seva gestió.