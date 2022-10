L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat les ordenances fiscals de l’any vinent amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC i PSC) i del grup de SVC En Comú Podem, a l'oposició, mentre que Junts, també a l'oposició hi ha votat en contra. El consistori manté congelats els impostos i les taxes de cara a 2023, manté a la baixa la pressió fiscal i introdueix novetats per promoure l’ús dels serveis municipals, les accions sostenibles i la millora de la via pública. L’alcaldessa, Adriana Delgado, explica que “l’Ajuntament continua fent un gran esforç per afrontar la reducció dels ingressos procedents de les plusvàlues, uns 275.000 euros respecte a l’any 2021, i gestionar l’encariment dels subministraments”. L’alcaldessa insisteix a “reclamar que s’afronti d’una vegada per totes la millora del finançament de totes les administracions locals, especialment els ajuntaments”.

L’Ajuntament manté l’impost sobre béns immobles (IBI) sense canvis de manera que el preu mitjà del rebut serà el mateix que aquest any. A més, també es dona continuïtat a la bonificació de l’IBI del 50% durant cinc anys per als veïns i veïnes que instal·lin plaques solars per a l’autoconsum, amb els imports limitats depenent de la potència instal·lada i la tipologia d’habitatges. També es mantindran sense canvis l’impost d’activitats econòmiques, el de vehicles de tracció mecànica i el d’increment de valor de terrenys urbans (plusvàlues), del qual ja es van aprovar fa uns mesos diverses bonificacions. Pel que fa a la taxa d’escombraries, es podrà optar a una reducció del 20% de la taxa si es gestionen els residus amb un compostador de fracció orgànica que s’hagi inspeccionat amb anterioritat. Les ordenances equiparen totes les bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals que quedaran fixades amb un percentatge del 25%. Com a novetats, a partir de l’any vinent es podrà demanar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat que sigui nominativa, de pagament, es crearan unes fiances per a obres d’empreses externes que facin desperfectes en equipaments municipals o bé a la via pública, es milloren les condicions per tenir un contragual gratuït i s’elimina el pagament del document del volant d’empadronament. L’Ajuntament també eliminarà l’activitat de coworking i viver d’empreses a l’Espai Impuls SVC, que ja el centre es transformarà per acollir la formació reglada del SOC, i s’introdueixen bonificacions i exempcions en la tramitació de documentació d’animals adoptats.