L’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Santpedor, amb el suport del Consell Comarcal del Bages, està actualitzant la base de dades del cens d’activitats econòmiques del municipi, que en total agrupa més de 350 empreses.

Durant els darrers mesos, l’Ajuntament ja ha dut a terme l’actualització de dades de les més de 160 activitats econòmiques de dins el nucli i del Mirador. Actualment s’està treballant amb les empreses dels 5 polígons, i properament es farà amb les agrícoles i ramaderes.

Per altra banda, amb l’actualització del cens també s’ha aprofitat per repartir una enquesta porta a porta a tots els comerços del poble per a saber l’opinió i valoració de diferents aspectes del comerç local (problemes del dia a dia, què pot fer el consistori per millorar les condicions del comerç, demandes, inquietuds...). Segons fonts municipals, amb les respostes es podrà començar el procés d’elaboració d’un pla estratègic comercial pels propers anys. Aquesta enquesta també s’està repartint a les empreses dels polígons i es preveu fer-ho a les del primer sector en breu.