Anna Gabriel fa oficial el retorn a Sallent amb el caliu de més de 500 veïns

Amb un acte a Sallent s’ha posat el punt i final, de forma oficial, a l’exili que durant gairebé cinc anys ha viscut la filla de la vila Anna Gabriel. El retorn de la cupaire al seu poble s’ha oficialitzat amb un acte de la Marató Antirepressiva que s’ha celebrat a la Fàbrica Vella. Com a públic l’han acompanyat més de mig miler de persones entre veïns i membres de la CUP, entre els quals destacaven l’alcalde de Sallent, el republicà Oriol Ribalta, la també sallentina i senadora d’ERC Mirella Cortés, la recent nomenada consellera d’Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, la portaveu de la CUP Eulàlia Reguant i també diputats com Carles Riera, Eulàlia Reguant i Mireia Vehí, entre d’altres cares conegudes de la formació.

Gabriel ha estat rebuda amb una forta ovació i aplaudiments del públic a la Fàbrica Vella. Ella des de dalt l’escenari, ha agraït tot el suport rebut durant els gairebé cinc anys que ha passat a Suïssa. I ha assegurat que «avui l’orgull torna perquè sóc a casa, perquè sóc al lloc d’on mai no hagués volgut marxar». Dalt de l’escenari, la cupaire ha fet un discurs molt reivindicatiu en el qual ha repassat de forma extensa nombroses repressions als lluitadors que han reivindicat drets i anat contra el sistema establert.

Al llarg del parlament també ha assegurat d’uns tribunals que ha assegurat que són «una de les potes essencials de l’estat per continuar humiliant aquest poble» tot recordant que «l’exili s’acaba però la repressió no» afegint que l’objectiu de la seva lluita és «construir un país més just, més lliure i més digne i que això mai no pot ser un delicte».

També ha recordat la seva «família suïssa» que la va acollir quan «no ens coneixia» i «no tenia res a guanyar». I precisament després de la intervenció de Gabriel van intervenir dos d’aquests integrants de la «família suïssa» de la sallentina. Van explicar les trobades amb la Maribel, la mare de la cupaire i també que li van prometre que si era necessari aixecarien barricades i «faríem un mur amb els nostres cossos». I al final, es van mostrar satisfets del resultat: «Maribel hem cuidat la teva filla i els feixistes no han aconseguit atrapar-la».

Posteriorment també ha intervingut, amb un audio i vídeo registrats l’exdiputat David Fernàndez i el raper Valtonyk, i s’ha fet un col·loqui, «Relats del dia a dia militant», on s’ha destacat que la lluita per obtenir drets i millores socials sempre té conseqüències i és objecte de la repressió.